Do 30 listopada konsultacje dot. Funduszy Europejskich dla Rybactwa

Zmianę terminu zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju przewiduje projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów, który we wtorek zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń siedem kolejnych podmiotów, przeciw którym skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia.

Do 30 listopada br. trwają konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa - poinformował resort rolnictwa. Prognozę sporządził Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

125,6 mln zł – tyle wynosi obecnie zadłużenie branży meblarskiej. Od początku pandemii zwiększyło się o blisko 18 mln zł. Większość, bo aż 70% tej kwoty stanowi zadłużenie najmniejszych firm, czyli JDG-ów. I choć popyt na meble w koronakryzysie wzrósł, to nie lada wyzwaniem jest produkcja w atmosferze galopujących cen surowców, problemów z dostawami i coraz droższej energii. Aby zrekompensować sobie straty i opłacić kluczowych kontrahentów, meblarze będą podnosić ceny swoich produktów.

Utrudnienia w ruchu, 11 listopada, Warszawa: na co powinny się przygotować osoby poruszające się w Święto Niepodległości po stolicy?

SUV do 40 tys. zł, czyli dziś kupujemy auto idealne dla polskiej rodziny. O jakich modelach może i powinien pomyśleć kupujący? Sprawdźmy.

Inwestycje mieszkaniowe. Jakie projekty mieszkaniowe przygotowywane są teraz do budowy? Jakie mieszkania znajdą się w ofercie? W jakich cenach?

Ściąganie auta przy hamowaniu to bardzo niepokojący objaw. Dlatego jedno jest pewne. Kierowca jak najszybciej powinien trafić z autem do mechanika.

Domowa mikroinstalacja fotowoltaiczna - nowe zasady rozliczeń od kwietnia 2022 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, na czym ma polegać zmiana zasad rozliczeń energii wytwarzanej przez prosumentów od 1 kwietnia 2022 r. Ponadto resort informuje, że tzw. programy parasolowe finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20 zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia - od 60 do nawet 85% kosztów inwestycji w domową mikroinstalację fotowoltaiczną.

Lexus NX 450h+ otwiera nowy rozdział w historii marki. Tak, to nadal hybrydowy SUV. Tym jednak razem posiada też technologię plug-in.

Objęcie dopłatą materiału siewnego pszenicy orkisz zakłada projekt rozporządzenia, który trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2022 r.

Nowy taryfikator mandatów. Nie wygląda to dobrze...

Po co jest filtr powietrza? To pytanie o tyle ważne, że poznanie jego roli pozwoli kierowcy zrozumieć, czemu tak ważna jest jego regularna wymiana.

Eksperci przekonują, że obecnie inwestowanie w metale szlachetne wydaje się rozsądną opcją. Ale dodają, że zawsze z takim działaniem związane jest ryzyko. Najmniejsze wahania notowań dotyczą złota, będącego w nieznacznym trendzie wzrostowym. Dobrym rozwiązaniem dla inwestorów z niewielkim portfelem jest też srebro. Ponadto warto zwrócić uwagę na platynę, bardzo rzadki kruszec. Można również postawić na pallad i rod, ale wielki zarobek na nich dopiero co minął. Jednocześnie znawcy tematu przedstawiają różne scenariusze na ostatnie tygodnie tego roku.

Sygnalizowanie awarii pojazdu: jak to zrobić poprawnie?

Jesienny spadek nastroju poprawiamy sobie chętnie korzystając z miejskich rozrywek i przyjemności. Niestety, aż 44% zapytanych Polaków deklaruje, że ma zbyt mały budżet na preferowaną formę rozrywki. Średnio, jak wynika z odpowiedzi 43% respondentów badania „Nastroje Polaków a formy spędzania czasu wolnego”, na aktywności w czasie wolnym wydajemy obecnie od 100 do 300 zł miesięcznie. Głównym kryterium wyboru atrakcji dla 43% Polaków jest cena.

Toyota Aygo X, czyli Japończycy jednak nie odpuszczą segmentu A. Co można powiedzieć o małym crossoverze do miasta?

Optymalizacja to dzisiaj słowo niezwykle popularne w biznesie. Przedsiębiorcy nieustannie poszukują rozwiązań wspierających działania ich firmy. Działania optymalizacyjne ostatecznie zawsze mają na celu zwiększenie zysków. Niemniej cel nadrzędny osiąga się na różne sposoby, na przykład poprzez odnajdywanie obszarów umożliwiających oszczędność, a także przez wdrażanie działań kreatywnych czy szeroko rozumiany rozwój. W ten trend wpisują się drukarki do etykiet kolorowych, które coraz częściej stanowią stałe wyposażenie przedsiębiorstw. W jaki sposób można wykorzystać taką drukarkę jako wsparcie dla działań firmy?

Montaż komponentów SMT (Surface Mount Technology) i THT (Through Hole Technology) to standardowe procesy, które musi obsłużyć każda fabryka produkująca elektronikę. Automatyzacja montażu komponentów SMT jest bardzo mocno rozwinięta i na rynku istnieje wiele takich rozwiązań. Podobnie wygląda sytuacja ze standardowymi komponentami THT pakowanymi w taśmy. Ale co z tymi bardziej skomplikowanymi?