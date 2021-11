Nawet 100 tys. zł. na walkę z wirusem ASF. Nabór wniosków

Do 26 listopada 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". O wsparcie mogą ubiegać się dwie grupy beneficjentów – rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą trzody chlewnej oraz spółki wodne lub związki spółek wodnych. Dotychczas do ARiMR wpłynęło 40 wniosków na kwotę ponad 2 mln zł. Wszystkie złożyli rolnicy, którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed ASF. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Od 31 października zakłady przetwórcze mogą składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to tzw. duży nabór. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada 2021 r.

Spadek krajowych cen węgla dla energetyki, wzrost dla ciepłownictwa

Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki we wrześniu br. spadły o 1,3 proc. wobec sierpnia, a ceny dla ciepłownictwa wzrosły o 6,3 proc. – podała we wtorek Agencja Rozwoju Przemysłu. Krajowy węgiel zarówno dla energetyki jak i ciepłownictwa był we wrześniu br. tańszy niż przed rokiem.

Wynagrodzenie członków zarządów spółek giełdowych spadło o ok. 20 proc.

Wynagrodzenie całkowite członków zarządów spółek giełdowych spadło w ub. r. w porównaniu do 2019 r. o ok. 20 proc. i wyniosło 842 tys. zł - wynika z opublikowanego we wtorek raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Dodano, że po raz pierwszy wynagrodzenie kobiet w zarządzie było wyższe i wyniosło 892 tys. zł.

Komunikacja w sprzedaży

Komunikacja w sprzedaży, jak i w każdej innej dziedzinie jest jednym z ważniejszych elementów. Odpowiadając na pytanie co jest decydujące w sprzedaży? Odpowiedź brzmi: to, w jaki sposób komunikujesz się ze swoim rynkiem, z klientami. To, co sprzedajesz, jest wtórne. Biznes jest w gruncie rzeczy umiejętnością nawiązywania kontaktu z obcymi osobami. Zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Niezależnie, czy mamy na myśli działania Public Relations, komunikację marketingową, copywriting czy bezpośrednią rozmowę z drugim człowiekiem, twarzą w twarz, telefonicznie lub elektronicznie. Jak mówić, aby nas rozumiano? Co wpływa na skuteczną komunikację w sprzedaży? Dlaczego umiejętność komunikowania się może być przewagą konkurencyjną?

Czy na zielonym świetle można zawracać? To zależy...

Czy na zielonym świetle można zawracać? Czasami tak, a czasami nie. Nie ma generalnych zasad regulujących tą kwestię.

Czy właściciele mieszkań muszą płacić długi dewelopera?

Długi dewelopera - odpowiedzialność właścicieli mieszkań. Właściciele mieszkań w nowym budynku we Władysławowie zostali obciążeni długami dewelopera. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Prokuratora Generalnego, uchylił wyrok i zdecydował, że tą sprawą ponownie zajmie się sąd okręgowy - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej.

Objawy zapchanego filtra powietrza w dieslu. Zwróć na to uwagę!

Objawy zapchanego filtra powietrza w dieslu to... Symptomy są na tyle charakterystyczne, że kierowca powinien szybko namierzyć usterkę.

Życie z elektrykiem w Polsce. Jedna ładowarka na 250 km

Życie z elektrykiem w Polsce jest łatwe? W Holandii na 100 km głównych dróg przypada niemal 50 ładowarek. W Polsce to zaledwie… 0,4 ładowarki.

Kiedy nie musimy sygnalizować awarii pojazdu?

Kiedy nie musimy sygnalizować awarii pojazdu? Jest taki przypadek przewidziany przez przepisy o ruchu drogowym. A dotyczy on...

Trudniej o kredyt mieszkaniowy - banki zaostrzyły kryteria

Kredyty mieszkaniowe. Banki zaostrzyły w III kwartale 2021 r. kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych w związku z wdrożeniem niektórych wymogów znowelizowanej Rekomendacji S - wynika z ankiety NBP dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym w III kwartale br. Wyniki ankiety wskazują na łagodzenie bądź utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej, z wyjątkiem segmentu kredytów mieszkaniowych, oraz na wzrost popytu na większość rodzajów kredytów w III kwartale 2021 r. Poprawa sytuacji gospodarczej była najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na zmianę kryteriów udzielania kredytów oraz wzrost popytu.

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Innowacyjnego w obszarze energii odnawialnej

KE w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła drugi nabór wniosków na dofinansowanie projektów od firm wykorzystujących innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu czy magazynowania energii - podało MKiŚ w komunikacie 30 października.

Pierwszy elektryk Toyoty? Oto bZ4X. Co o nim wiadomo?

Pierwszy elektryk Toyoty właśnie pokazał swoje oblicze. Auto jest rewolucyjne, bo otwiera gamę beyond Zero, a do tego powstał z myślą o e-napędzie.

Ile są ważne badania lekarskie na prawo jazdy kat B?

Ile są ważne badania lekarskie na prawo jazdy kat B? No i tu pojawia się problem. Bo wszystko zależy od tego, jakie przepisy obejmują kierowcę.

Inflacja po raz kolejny w górę, w listopadzie kolejne podwyżki stóp proc.

Według wstępnego szacunku GUS inflacja w październiku wyniosła 6,8 proc. rdr. - powyżej rynkowych oczekiwań. Zdaniem ekonomistów, podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej można oczekiwać dalszych podwyżek stóp procentowych. W najbliższych miesiącach wskaźnik CPI przebije 7 proc., a w 2022 r. średnio wyniesie ponad 5 proc.

Biura serwisowane vs. coworking. Jakich usług jeszcze nie ma w Polsce?

Biura serwisowane projektowane i budowane są z myślą o elastyczności dla klienta. Modyfikacja przestrzeni biurowych możliwa jest dzięki dobremu projektowi architektonicznemu. W jednej chwili może stać się przestrzenią do pracy dla wielu osób. Wszystko z zachowaniem norm oraz standardów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy różnią się biura serwisowane od przestrzeni coworkingowej? Na czym polega elastyczność biura? Jakich usług jeszcze nie ma w Polsce? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci chillispaces.com

Polacy kupują mieszkania pod inwestycje

Zakup mieszkania. 36 proc. kupionych w III kwartale mieszkań ma charakter inwestycyjny - powiedział Marcin Jańczyk z Metrohouse. Jak ocenia, kolejne podwyżki stóp procentowych przez RPP mogą osłabić zainteresowanie zakupem mieszkań, zwłaszcza zakupów na cele inwestycyjne.

Test: Volkswagen T-Cross – urokliwy i niemiecki. To idzie w parze?

Test: Volkswagen T-Cross – jest poręczny, zwinny, urokliwy i... pomarańczowy. Czy pomysł na miejskiego crossovera german style jest dobry? Sprawdźmy.

Borówka, aronia, truskawka i minikiwi - największe wzrosty spożycia

Kantar monitoruje konsumpcję wszystkich najpopularniejszych gatunków owoców i warzyw. Najpopularniejszymi owocami w październiku 2021 były jabłka, śliwki i gruszki. Patrząc na wyniki, rok do roku, najbardziej zyskały borówka (wzrost o 30%), aronia (o 29%), truskawka (o 18%) i minikiwi (o 9%).

Mandat za jazdę pasem awaryjnym

Mandat za jazdę pasem awaryjnym? Tak, jest możliwy. Bo pas awaryjny nie został wyznaczony po to, aby nim jeździć. Ma jasno określoną rolę!

Ułatwienia w prowadzeniu handlu przez rolników. Projekt wraca do komisji

Projekt ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników wraca do komisji z poprawkami, które m.in. rozszerzają grono beneficjentów o działkowców.

Mandat za przekroczenie prędkości z przyczepą

Mandat za przekroczenie prędkości z przyczepą: czy jest wyższy od mandatu dla auta bez przyczepy? Nie, jest jednak naliczany od innej prędkości.

Wodór. Zielony sposób na dekarbonizację transportu

Wodór jest najlepszym źródłem energii - o możliwych zastosowaniach tego surowca, koniecznych inwestycjach i przewagach nie tylko nad paliwem kopalnym, ale także prądem elektrycznym przekonywali uczestnicy panelu „Czy wodór jest przyszłością elektromobilności”, który odbył się w ramach kongresu Impact’21 w Poznaniu.

Mandat za parkowanie na miejscu dla taxi

Mandat za parkowanie na miejscu dla taxi? Tak, jest coś takiego w polskim systemie prawnym. Ile wynosi? Sprawdźmy.

Eksport i import nadal rosną. TEP o gospodarce

W pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku rosły obroty towarowe polskiego handlu zagranicznego, tak było zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Utrzymywało się dodatnie saldo obrotów, a struktura geograficzna i towarowa obrotów były stabilne. Dominującymi partnerami polskich eksporterów i importerów byli nadal odbiorcy i dostawcy z rynku niemieckiego. Obroty koncentrowały się na rynkach dziesięciu odbiorców i dostawców. Spadają obroty z Wielką Brytanią. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski jest taka jak charakterystyczna dla kraju uprzemysłowionego, jednakże niewielki jest udział towarów o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. Wyzwaniem dla eksporterów będzie poprawa struktury towarowej eksportu w kierunku towarów o wyższej zawartości nowoczesnej myśli technologicznej.