Dopłaty bezpośrednie (3,2 mld zł ) z PROW już na kontach rolników

Do 70 przedsiębiorstw działających w sektorach i podsektorach energochłonnych trafiło ponad 815 mln zł rekompensat przyznanych przez Prezesa URE - poinformował w piątek Urząd Regulacji Energetyki. Dodał, że większość wsparcia trafiło do czterech energochłonnych sektorów i podsektorów.

Kolejna, czwarta odsłona programu promocji fotowoltaiki "Mój prąd" planowana jest na I kwartał 2022 roku - przekazał w piątek resort klimatu i środowiska. Dodano, że planowany budżet nowej edycji to ok. 1 mld zł.

Luksusowe nieruchomości sprzedawane off-market. Luksus to coś unikalnego, co nie jest dostępne dla wszystkich. Im bardziej nieosiągalne, tym większe wzbudza pożądanie. Dokładnie tak dziś sprzedaje się luksusowe nieruchomości. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się w Polsce sprzedaż off-market, a więc oferowanie nieruchomości z najwyższej półki wyłącznie wybranym klientom bez upubliczniania ich w Internecie. W ten sposób sprzedawanych jest obecnie coraz więcej najdroższych apartamentów i rezydencji w kraju. Na czym dokładnie polega sprzedaż off-market i kiedy przynosi największe korzyści?

Lotniczy transport towarowy - nadciąga prawdziwa drożyzna

Lotniczy transport towarowy - rosną ceny. We wrześniu 2021 r. padły historyczne rekordy opłat za transport ładunków na pokładach samolotów. Nie wróży to ani szybkich obniżek, ani ustabilizowania się cenników, ponieważ ostatni kwartał każdego roku to zwyczajowe okresy podwyżek i najwyższe stawki przewozowe na najważniejszych szlakach transportowych. Do pobicia rekordu z ubiegłego miesiąca brakuje już tylko 2%, a wyraźnego osłabienia dynamiki wzrostowej można się spodziewać dopiero na początku roku. Drogo będzie także w przyszłym roku i 2023 r., aż nie nastąpi pełna stabilizacja w całym lotnictwie cywilnym. Konsekwencje pandemii widać nawet w prognozach do 2040 r.