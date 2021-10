Dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe - rusza wypłata zaliczek

Jaki powinien być poziom oleju na bagnecie? To jedna kwestia. Drugą jest to, jak sprawdzić poziom oleju na bagnecie.

Zmiana opon na zimowe? Aż 83,5 proc. polskich kierowców zmienia opony sezonowo. Tylko co czwarty wie, kiedy powinno się to robić.

Wilki polują na dziki i zjadają ich padlinę. Z nowych badań naukowców z uczelni w Warszawie i Gdańsku wynika, że wilki mogą być pomocne w ograniczaniu ASF, gdyż eliminują ze środowiska potencjalne źródła rozprzestrzeniania się wirusa, a jednocześnie same go nie rozprzestrzeniają.

Zakup mieszkania od dewelopera. Główni nabywcy mieszkań nie zmieniają się w Polsce od lat. Są to osoby szukające powierzchni pod inwestycje, młode pary oraz rodziny z dziećmi. Ta ostatnia grupa jest dla deweloperów szczególnie ważna, gdyż takich klientów jest z reguły najwięcej. Wybierają też konkretne mieszkania - zwykle są one większe, bardziej komfortowe, ale też zlokalizowane znacznie dalej od centrum miasta.

Najem instytucjonalny to stosunkowo nowe rozwiązanie, które pojawiło się w przestrzeni prawnej w 2017 r. Jest on podobny do wprowadzonego kilka lat wcześniej najmu okazjonalnego, ale zdecydowanie korzystniejszy dla właścicieli lokali pod względem bezpieczeństwa inwestycji. Na czym polega najem instytucjonalny, kto może z niego skorzystać i jakie mogą być zastosowane warunki najmu przy najmie instytucjonalnym - o tym poniżej.

Budownictwo a zmiany klimatu i zrównoważony rozwój. W obliczu boomu infrastrukturalnego, który według przewidywań, ma napędzać globalny wzrost gospodarczy przez najbliższą dekadę, branża budowlana będzie zmagać się z rosnącą presją związaną ze zmianami klimatu oraz dążeniem do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych – wynika z raportu opublikowanego przez Marsh i Guy Carpenter, światowych liderów w obszarze usług profesjonalnych w zakresie ryzyka, strategii i zarządzania zasobami ludzkimi, którzy należą do Grupy Marsh McLennan.

Jak ogrzać mieszkanie? Jesienią lub wiosną często w ciągu dnia na dworze jest całkiem ciepło, ale wieczorem i w nocy robi się naprawdę zimno. Temperatura na zewnątrz spada wówczas często poniżej 10 st. C. Jak zatem szybko dogrzać pokój, zanim w mieszkaniu zaczną działać kaloryfery, bądź nie grzeją wystarczająco? Co wybrać - promiennik, konwektor czy termowentylator?

Kredyty frankowe. Sądy zawieszają postępowania

Kredyty frankowe. Sądy zawieszają postępowania w procesach o kredyty frankowe z powodu oczekiwania na uchwałę Sądu Najwyższego. Nie jest to powszechna praktyka, ale mimo wszystko występują takie przypadki. Prawnicy uważają, że w tym działaniu nie ma żadnej podstawy prawnej. I zwracają uwagę m.in. na dotychczasowe orzecznictwo. Do tego dodają, że odraczanie nie jest korzystne dla frankowiczów, a jedynie dla banków. Oczywiście są sądy, w których w ogóle nie dochodzi do takich sytuacji. Orzekający sędziowie nie widzą podstaw do podejmowania tego typu decyzji i sprawy prowadzone są normalnym tokiem.