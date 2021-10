Brak polisy ubezpieczeniowej obniża pomoc w przypadku klęski

Przedstawiciele NSZZ Solidarność, PIH i Konfederacja Lewiatan porozumiały się ws. uszczelnienia handlu w niedzielę - poinformowały organizacje. Zaapelowały do Senatu o przyjęcie ich poprawek do ustawy w sprawie tego uszczelnienia.

Mój Prąd 3.0 - ostatnie 2,5 tys. wniosków

Budżet tegorocznej, trzeciej edycji programu „Mój Prąd” został już niemal wyczerpany. Z ogromnej kwoty 534 mln zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, zostało do rozdysponowania jedynie ok. 7,5 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na pokrycie tylko 2,5 tys. ostatnich wniosków, gdyż do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło ich ponad 175,5 tys. To ostatnia chwila, by osoby chcące skorzystać z dotacji złożyły dokumenty. Już w ciągu najbliższych 2 dni nabór może zostać zamknięty z powodu wyczerpania środków.