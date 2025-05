Co najmniej 2074 zł brutto za pracę w majówkę?

Związek Zawodowy „Związkowa Alternatywa” apeluje do rządu o wprowadzenie wyższego wynagrodzenia dla pracowników wykonujących swoje obowiązki w trakcie dni świątecznych w majówkę. W opublikowanym komunikacie związkowcy proponują, by za trzy dni pracy (1,3 i 4 maja) wypłacana była kwota nie niższa niż 2074 zł brutto.

2,5 razy wyższa stawka za pracę w święta

Związkowa Alternatywa proponuje zmianę myślenia o pracy w święta. Zdaniem związku ten czas powinien być znacznie wyżej wynagradzany.



"Proponujemy 2,5 razy wyższe wynagrodzenia dla wszystkich Polaków, którzy muszą pójść do pracy w majówkowe dni świąteczne. Takie rozwiązanie byłoby uczciwą formą docenienia wysiłku tych, którzy pracują, podczas gdy większość społeczeństwa oddaje się wypoczynkowi" - czytamy w komunikacie związku.

Ile pracownik powinien zarabiać w niedziele i święta? Przykład

Nakreślając korzyści jakie mogłyby spłynąć na pracowników, Związkowa Alternatywa podaje przykład Pani Jagody, która pracuje jako recepcjonistka. Zarabia minimalną stawkę godzinową 30,50 zł brutto. Za 8 godzin pracy otrzymuje 244 zł brutto. W tym roku podczas majówki mamy 3 dni ustawowo wolne od pracy (czwartek 1 maja, sobotę 3 maja i niedzielę 4 maja). Według naszego pomysłu byłyby one wynagradzane dwuipółkrotnie. A zatem pani Jagoda otrzymałaby za każdy dzień świąteczny 610 zł brutto, co daje 1830 zł brutto za trzy dni wolne. Przy założeniu, że przepracowałaby również 2 maja (za normalną stawkę), wynagrodzenie za ten okres wyniosłoby 2074 zł brutto. Gdyby pani Jagoda pracowała za standardową stawkę, zarobiłaby zaledwie 976 zł, czyli aż o 1098 zł mniej.

Na jakich umowach wyższa stawka godzinowa?

2,5 razy wyższa stawka powinna obowiązywać bez względu na formę zatrudnienia (tak odnośnie umowy o pracę, jak też umowy zlecenie). Związkowa Alternatywa opowiada się za rozszerzeniem uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, tak by ta mogła efektywniej walczyć z umowami śmieciowymi.

Pracujesz w święto? Powinieneś zarabiać więcej!

- Setki tysięcy Polek i Polaków pracują w niedziele i święta – zazwyczaj za grosze. Nasza propozycja jest jasna i uczciwa tak dla pracowników, jak i pracodawców. Pracownikom mówimy: tracisz dzień ustawowo wolny od pracy? Należy Ci się znacznie wyższe wynagrodzenie! Dotyczy to też pracodawców: chcesz otworzyć firmę w święto? Proszę bardzo, ale płać więcej - powiedział szef Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 4666 zł brutto. Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje więc „na rękę” około 3510,92 zł. Wzrost wynagrodzenia minimalnego ma służyć zwiększeniu siły nabywczej pracowników oraz dostosowaniu do inflacji i rosnących kosztów życia.

Minimalna stawka godzinowa w Polsce w 2025 roku

Minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2025 roku dla umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, wynosi 30,50 zł brutto. W zależności od składek, jakie są odprowadzane, oznacza to od 23,94 do 24,62 zł netto za godzinę pracy. To niemal o połowę mniej niż stawka postulowana przez Związkową Alternatywę na czas pracy w majówkę.