Jak rozwijać firmę z Doradcą Internetowym

Przedsiębiorcy dziś już nie wyobrażają sobie prowadzenia firmy bez stałej jej obecności w Internecie. Nic dziwnego, nieustanny rozwój technologii skłania ich bowiem do promowania swojej oferty w sieci. Ważna jest jednak odpowiednio zaplanowana strategia. Z pomocą przychodzi tutaj Doradca Internetowy, który pomaga właścicielom biznesów działać w świecie online i odnosić sukcesy.

Nowoczesne rozwiązania dla biznesu

Dzisiaj firmy, które chcą wyróżnić się na tle konkurencji, powinny być otwarte na rozwój i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku i konsumentów. Nie da się ukryć, że obecność w sieci to już niemal konieczność. Dzięki temu można dotrzeć do większej liczby klientów, zdobyć rozpoznawalność i zwiększyć sprzedaż.

Czasem ciężko jednak nadążyć za innowacjami i zrozumieć skomplikowany świat marketingu internetowego. Przedsiębiorcy decydują się więc na współpracę ze specjalistami, którzy pomogą im skutecznie promować ich firmę w sieci. Sami zaś w tym czasie mogą spokojnie skupić się na prowadzeniu biznesu. Przykładem firmy, która wspiera polskich przedsiębiorców, jest WeNet, czyli zespół profesjonalnych Doradców Internetowych.

Kim jest Doradca Internetowy?

Wiedza, doświadczenie, niezawodność i zaangażowanie – tym może pochwalić się Doradca Internetowy WeNet, który pomaga firmom zaistnieć w Internecie, promować ich wizerunek, zdobywać nowych klientów i zwiększać sprzedaż. Doradca Internetowy wspiera przedsiębiorców w ich rozwoju. Wykorzystuje do tego nieograniczone możliwości, jakie daje świat online i marketing internetowy oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.

WeNet to zespół specjalistów, którzy doradzają i wdrażają odpowiednie rozwiązania dla biznesu. W ofercie znaleźć można budowę stron internetowych i e-sklepów, ich pozycjonowanie, kampanie promocyjne w Internecie czy narzędzia, które usprawniają komunikację z klientami, np. wirtualny asystent. Doradca oferuje wsparcie, dzięki któremu firmy zdobywają nowych klientów i zyskują lepszy kontakt z obecnymi.

Doradca Internetowy oczami przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, jak ważna jest obecność ich firm w Internecie. Dzięki niej mogą docierać do większej liczby klientów i cieszyć się lepszymi wynikami sprzedażowymi. Potwierdzeniem coraz większej świadomości właścicieli małych i średnich firm o tym, jak istotna jest promocja w sieci, jest badanie, które przeprowadziła spółka WeNet wśród swoich klientów. Badanie zrealizowane zostało metodą CATI na grupie 107 przedsiębiorców.

82% z nich nie wyobraża dziś sobie prowadzenia firmy bez jej obecności w Internecie. Ponad połowa badanych stwierdziła, ze posiadanie strony internetowej znacząco wpłynęło na zainteresowanie ich produktami/usługami.

Przedsiębiorcy wiedzą, że posiadanie firmowej strony WWW to dziś podstawa prowadzenia działalności. Ci, którzy jeszcze jej nie mają, oczekują od Doradcy Internetowego, że pomoże on stworzyć im efektowną stronę. Natomiast respondenci, którzy mają już własną witrynę, chcą jej skutecznego pozycjonowania w wyszukiwarce.

Kolejna ważna kwestia dotyczy tego, co właściwie generuje największe zainteresowanie ofertą. Tutaj czynników jest kilka. Zalicza się do nich stronę internetową firmy i jej pozycjonowanie w Google, obecność w mediach społecznościowych takich jak np. Facebook i Instagram, opinie o firmie w Internecie i rekomendacje innych klientów. Ten ostatni czynnik wskazało 55% respondentów, którzy brali udział w badaniu.

To dlatego tak ważne jest, aby do promocji własnego biznesu wykorzystywać marketing rekomendacji, którego celem jest pozyskanie pozytywnych opinii od swoich konsumentów. Opinie te pomaga firmom zdobywać Doradca Internetowy, wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia, które aktywnie pozyskują i publikują opinie klientów.

W trosce o satysfakcjonującą współpracę

Doradca Internetowy stara się, aby współpraca z każdym klientem była jak najbardziej efektywna, na wysokim poziomie i opierała się na wzajemnym zaufaniu. Potrzeby klienta stawia na pierwszym miejscu. To dlatego na początku przeprowadza z nim dokładną rozmowę, której celem jest zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań. Następnie doradza, przygotowuje indywidualnie dopasowaną ofertę i planuje działania. Kolejny etap to już realizacja ustalonych działań i prowadzenie kampanii promocyjnej. Specjalista cały czas nad nią czuwa, monitoruje wyniki oraz raportuje i definiuje ewentualne zmiany.

Klient nigdy nie zostaje więc sam i może liczyć na niezbędne wsparcie swojego Doradcy Internetowego. Doradca pomaga swojemu klientowi na każdym etapie współpracy. Działa razem ze sztabem ekspertów – grafików, programistów, specjalistów SEO, copywriterów, specjalistów od Social Mediów itd.

WeNet to zespół doświadczonych doradców, którzy wprowadzają swoich klientów w świat marketingu internetowego i sprzedaży online. Pomaga małym i średnim przedsiębiorcom zaistnieć na mapie lokalnego biznesu. Z usług spółki korzysta już ponad 48 tys. małych i średnich przedsiębiorców. Firma zatrudnia ponad 1200 specjalistów w całej Polsce, którzy wspierają rozwój biznesu w Internecie i działa na rynku już od 30 lat.