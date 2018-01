Duże zmiany w podatku CIT w 2018 r.

W 2018 r. przedsiębiorców czekają największe w ostatnich latach zmiany w CIT. Zdecydowana większość z nich ma jeden cel – zamknąć możliwe kierunki optymalizacji podatkowych - mówi PAP menadżer, doradca podatkowy w Crido Taxand Monika Lewandowska.

"To jedna z największych, o ile nie największa ostatnio zmiana systemowa w CIT. Dotychczas nowelizacje ustawy o CIT były +punktowe+ (...), domykano system na poziomie pojedynczych operacji, które ministerstwo finansów identyfikowało, jako szkodliwe dla fiskusa" - powiedziała Lewandowska.

Jej zdaniem resort finansów zdecydował się wprowadzić do przepisów pewne zakazy, np. dotyczące zaliczenia pewnych wydatków do kosztów podatkowych, mimo że istnieją przepisy, które umożliwiają urzędom skarbowym działania prowadzące do takiego samego skutku.

"Zobaczymy, jaki efekt będą miały te zmiany. Widać, że w wielu przypadkach nowe przepisy zostały napisane trochę za szybko" - oceniła Lewandowska.

Według niej część nowych regulacji to zmiany, których nie uniknęlibyśmy, bowiem wynikają z dyrektywy unijnej. "Tu nie ma zaskoczenia, ponieważ regulacje te znaliśmy od 2016 r., choć spodziewano się, że wejdą w życie dopiero w 2019 r. Natomiast część to nasze autorskie pomysły, których nikt nie przewidywał" - powiedziała.

Lewandowska uważa, że ich zdecydowana większość ma jeden cel – zamknąć zidentyfikowane przez Ministerstwo Finansów możliwe kierunki optymalizacji podatkowych. "Ten cel zostanie prawdopodobnie osiągnięty, ale przy dużych kosztach – wprowadzono wiele zapisów, które przy okazji bardzo utrudnią życie wszystkim przedsiębiorcom" - dodała.

Nowelizacja wprowadza dwa podstawowe źródła przychodów poprzez wyłączenie z dochodów operacyjnych tzw. zysków kapitałowych. Według Lewandowskiej spowoduje to konieczność osobnego obliczania dochodu w każdym ze źródeł, a strata z danego źródła obniży jedynie przyszłe dochody z tego źródła. Nowe przepisy wymuszą także konieczność dodatkowej analizy ponoszonych przychodów i kosztów oraz ich podziału na poszczególne koszyki.

"Z pewnością wiele przedsiębiorstw będzie musiało pomyśleć o rozwiązaniach informatycznych, które ułatwią taki podział" - uważa menedżer z Crido Taxand.

Zgodnie z nowelą, koszty finansowania dłużnego (niezależnie czy od podmiotów powiązanych czy niepowiązanych) zaliczyć będzie można w koszty podatkowe jedynie do wysokości 3 mln złotych oraz kwoty stanowiącej 30 proc. wskaźnika EBIDTA ustalonego specyficznie dla celów podatkowych.