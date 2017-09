XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”

Prelegenci konferencji

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Tomasz Michalik – doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 – 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Gazety Prawnej został uznany za Najlepszego Doradcę Podatkowego w Polsce.

reklama reklama

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 – 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług. Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych od decyzji organów podatkowych oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych.

Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Uwaga! W związku z planowaną nowelizacją ustaw program może ulec zmianie

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2016 i 2017 roku

9:00 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 11:30 – Tomasz Michalik

1. Projekt wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):

a) mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,

b) split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?

c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,

d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,

e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,

f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,

g) formy płatności transakcji handlowych a split payment,

h) jak wybór metody podzielonej płatności wpływa na płynność finansową,

i) split payment a JPK.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 13:00 – Krzysztof Woźniak

2. Praktyczne aspekty funkcjonowania tzw. odwrotnego obciążenia po nowelizacji przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 r.:

a) największe kontrowersje odnośnie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych objętych odwrotnym obciążeniem,

b) usługi kompleksowe np. „zaprojektuj i wybuduj” a odwrotne obciążenie,

c) wynajem sprzętu budowlanego wraz z operatorem sprzętu a odwrotne obciążenie,

d) znaczenie PKWiU dla opodatkowania transakcji jako odwrotnego obciążenia,

e) pojęcie „podwykonawcy: w usługach budowlanych i budowlano-montażowych,

f) rozliczenie usług budowlanych w ramach konsorcjum,

g) refakturowanie a odwrotne obciążenie,

h) konsekwencje nieprawidłowego sklasyfikowania transakcji w ramach odwrotnego obciążenia,

i) najczęściej popełniane błędy w transakcjach odwrotnego obciążenia,

j) dokumentowanie transakcji w ramach odwrotnego obciążenia (ewidencja VAT, faktura VAT, deklaracja VAT, JPK).

13:00 – 13:30 – lunch

13:30 – 15:00 – Dawid Milczarek

3. Zasady opodatkowania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po nowelizacji przepisów:

a) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT;

b) wystawienie faktury przez podmiot zagraniczny a rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT,

c) odliczenie VAT po nowelizacji przepisów w przypadku importu usług oraz WNT,

d) nowelizacja przepisów a wykazywanie importu usług oraz WNT przez korektę deklaracji z okresu przed 1 stycznia 2017 r.,

e) posiadanie faktury a możliwość odliczenia VAT w przypadku importu usług oraz WNT,

f) stosowanie znowelizowanych przepisów w przypadku korekt błędnie wykazanych kwot podatku z tytułu WNT oraz importu usług,

g) zasady wykazywania importu usług oraz WNT w deklaracji VAT.

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa

15:15 – 16:30 – Dawid Milczarek

4. Wykreślanie podatników z rejestru podatników VAT czynnych po nowelizacji przepisów:

a) udokumentowane próby kontaktu organu podatkowego z podatnikiem a wykreślenie z rejestru,

b) zawieszenie działalności gospodarczej a możliwość wykreślenia z rejestru,

c) wykreślenie z rejestru na skutek składania tzw. deklaracji zerowych,

d) konsekwencje wystawiania faktur lub faktur korygujących „niezgodnych z rzeczywistością”,

e) należytej staranność w obrocie towarami i korzystaniu z usług a wykreślenie z rejestru VAT,

f) wykreślenie z rejestru na skutek podejrzenia o udział podatnika w tzw. karuzeli podatkowej,

g) konsekwencje wykreślenia z rejestru,

h) możliwość ponownego przywrócenia statusu czynnego podatnika VAT,

i) możliwość odliczenia VAT na podstawie faktury wystawionej przez podatnika nieposiadającego statusu czynnego podatnika VAT.

5. Praktyka zwrotu podatku VAT w świetle zmian i aktualnego podejścia organów:

a) wstrzymanie zwrotu VAT – praktyka organów podatkowych,

b) zwrot podatku VAT w przypadku podejrzenia o udział w tzw. karuzeli podatkowej,

c) zasadność przeprowadzania dodatkowej weryfikacji przy zwrocie VAT,

d) weryfikacja całego łańcucha obrotu – konsekwencje dla podatników,

e) żądanie wstrzymania zwrotu VAT ze strony KGP, CBA, ABW i PG – wątpliwości w zakresie przedmiotowym,

f) nowe zasady tzw. przyspieszonego terminu zwrotu VAT.

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:00 – Sędzia NSA

1. Najnowsze orzecznictwo NSA.

10:00 – 10:15 – przerwa kawowa

10:15 – 12:00 – Radosław Żuk

2. Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu ograniczenie wyłudzeń w zakresie VAT:

a) rola Centralnego Rejestru Danych Podatkowych administrowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

b) system teleinformatyczny izby rozliczeniowej STIR i związane z tym obostrzenia dla przedsiębiorców,

c) obowiązek przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych;

d) wyłączenia w zakresie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej, zawodowej i bankowej.

3. Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych:

a) data sprzedaży usługi jako zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego,

b) opodatkowanie w sposób kasowy pożyczek, kredytów, gwarancji bankowych, rachunków bankowych, przelewów itp.

c) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,

d) usługi ciągłe oraz rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego,

e) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,

f) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,

g) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,

h) obowiązek podatkowy w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi lub raportami zatwierdzanymi przez klienta w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,

i) problemy z ustalaniem obowiązku podatkowego w przypadku obrotu licencjami,

j) korekty podatku należnego – korekty bieżące i wsteczne.

4. Opodatkowanie VAT usług stanowiących element usług ubezpieczeniowych i finansowych od 1 lipca 2017 r.:

a) pojęcie usług odrębnych oraz niezbędnych do zrealizowania usług finansowych lub ubezpieczeniowych;

b) wyrok TSUE w sprawie Aspiro a nowelizacja przepisów w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych na rzecz ubezpieczycieli oraz instytucji finansowych,

c) wpływ nowelizacji przepisów na opodatkowanie kompleksowych usług ubezpieczeniowych oraz finansowych.

12:00 – 12:30 – lunch

12:30 – 14:00 – Radosław Żuk

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT, czyli sankcje podatkowe po nowelizacji przepisów:

a) podstawowa sankcja 30 % – w jakich przypadkach znajdzie zastosowanie?

b) kiedy można złożyć skuteczną korektę lub deklarację VAT i skorzystać z sankcji 20%,

c) przybliżenie charakterystyki trybów działania organów podatkowych (naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego) w kontekście dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,

d) praktyczne przypadki możliwości zastosowania sankcji 100 %,

e) w jakich przypadkach nie ma zastosowania dodatkowe zobowiązanie podatkowego?

f) nieprawidłowości za okresy sprzed nowelizacji a możliwość stosowania sankcji w VAT.

6. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT:

a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,

b) poprawna treść faktury,

c) faktura proforma a faktura VAT,

d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,

e) faktury korygujące a noty korygujące,

f) korekty faktur a korekty deklaracji,

g) korekty rozliczane w deklaracji VAT na bieżąco oraz wstecznie,

h) potwierdzenie odbioru faktury korygującej,

i) anulowanie faktury,

j) prawidłowe stosowanie i rozliczanie duplikatów,

k) faktury elektroniczne.

14:00 – 14:15 – przerwa kawowa

14:15 – 15:45 – Radosław Żuk

7. Rejestracja obrotu za pomocą kasy fiskalnej po nowelizacji przepisów:

a) pojęcie „sprzedaży” istotne dla obowiązku fiskalizacji,

b) zwolnienie z obowiązku fiskalizacji ze względu na wysokość obrotu,

c) zwolnienia z fiskalizacji o charakterze przedmiotowym,

d) brak obowiązku fiskalizacji a transakcje z pracownikami,

e) możliwość korzystania ze zwolnienia z fiskalizacji w przypadku zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego,

f) towary oraz usługi, które podlegają bezwzględnemu obowiązkowi fiskalizacji,

g) sankcje z niedopełnieniem obowiązku fiskalizacji.

8. Zmiany w zakresie składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących:

a) rozliczenia kwartalne VAT w nowym stanie prawnym,

b) deklaracje VAT w formie elektronicznej,

c) informacje podsumowujące – skutki zmian,

d) sankcje za nieprzesyłanie deklaracji drogą elektroniczną,

e) terminy korekt informacji podsumowujących.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Piloci” »

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych – przełomowe zmiany w CIT 2017 i 2018 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:30 – Grzegorz Niebudek

1. Przegląd wybranych zmian podatkowych 2017:

a) zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych,

b) usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności w terminie,

c) wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

d) wprowadzenie klauzuli beneficial owner,

e) 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność,

f) płatności gotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe,

g) nowe zasady opodatkowanie aportów,

h) wprowadzenie nowych zasad dotyczących tzw. wymiany udziałów.

2. Zmiany w CIT od sierpnia 2017 r. – ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.:

a) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych – zmiana od stycznia 2017 r.,

b) likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – Grzegorz Niebudek

3. Zmiany w CIT od 2018 r. – projekt ustawy zmieniającej z dnia 9 maja 2017 r.:

a) zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

4. Zmiany w CIt od 2018 r. – projekt ustawy zmieniającej z dnia 26 czerwca 2017 r.:

a) publikacja informacji ze składanych przez podatników zeznań podatkowych / zniesienie tajemnicy skarbowej (dotyczy podatników o najwyższych przychodach oraz PGK).

5. Zmiany w CIT od 2018 r. – projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:

a) zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),

b) zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych,

c) wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 MLN PLN) w wysokości 0,042 %,

d) ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend.

12:15 – 13:00 – lunch

13:00 – 14:30 – Marcin Zarzycki

6. Zmiany w CIT od 2018 r. – Projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:

a) wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł,

b) nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw,

c) doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego,

d) zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad ograniczania możliwości zaliczania odsetek do kosztów (do 30 % EBITDA z zastrzeżeniem odsetek poniżej 120.000 PLN) – zmiana nie dotyczy tzw. przedsiębiorstw finansowych,

e) wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych – do 5% EBITDA powyżej 1,2 MLN PLN,

f) brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku,

g) strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto,

h) doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności,

i) zmiana zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,

j) podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 5.000 PLN,

k) ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa

14:45 – 16:15 – Marcin Zarzycki

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi – podmioty powiązane, limity transakcyjne, zakres i zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych.

8. Rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych od 2017 r. (m.in. nowe limity transakcyjne, nowy zakres dokumentacji oraz nowe obowiązki informacyjne).

9. Zmiany w cenach transferowych od 2018 r. – wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji:

– jednej osoby 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji:

– jednej osoby 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, bilet do teatru*, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

*dla Uczestników, którzy zapisali się na wszystkie 3 dni Konferencji

Godziny zajęć:

Dzień I 10:00-16:30

Dzień II 9:00-15:45

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Piloci” »

Dzień III 9:00-16:15

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:

Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl