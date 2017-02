W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego postępu technologicznego w sektorze telekomunikacji i mediów. To za jego sprawą realizowane są procesy usprawnień w życiu społecznym i gospodarczym. Postęp technologiczny, jaki obecnie obserwujemy, wynika przede wszystkim z kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, którego oczekiwania ciągle wzrastają.

Uczestnicy XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, które odbędzie się 28-29 marca 2017 roku w hotelu Sheraton w Warszawie, będą mieli okazję podjąć debatę na temat głównych wyzwań przed którymi stoi branża.

Przez 17 lat Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów na stałe wpisało się w kalendarz sektora jako kluczowe spotkanie integrujące przedstawicieli administracji centralnej, regulatora, organizacji pozarządowych oraz kluczowych przedstawicieli top managementu. Tegorocznej edycji wydarzenia przyświeca cel poruszenia wątków związanych nie tylko z rozwojem rynku telekomunikacyjnego i mediów, lecz także poruszenia kwestii bezpośrednio na niego wpływających, takich jak e-commerce, nowoczesne technologie oraz gaming.

„Konferencja stanowi istotny punkt na mapie branżowych wydarzeń. Spotkanie to umożliwia wymianę informacji w gronie decydentów branży. Możemy być świadkami ścierania się różnych poglądów z różnych perspektyw. Możemy również wypracować wspólną wizję, w jakim kierunku nasz rynek będzie się poruszał, co jest bardzo wartościowe dla całego sektora. W tym miejscu spotyka się wiele kluczowych podmiotów, z którymi na sali podczas paneli dyskusyjnych czy w kuluarach można wymienić się opiniami i przede wszystkim zainspirować, także uważam, że jest to bardzo ciekawe wydarzenie.” - Michał Kozicki, Prezes Zarządu, HBO Polska

Zakres tematyczny konferencji współtworzony jest przez specjalnie powołaną Radę Programową, której pracom przewodzi Pan Jerzy Kalinowski, Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Rada gromadzi kluczowych przedstawicieli środowiska, co jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego.

Podczas XVII edycji Sympozjum głównymi punktami programowymi będą:

Polska hubem innowacji w obszarze nowych mediów i telekomunikacji w regionie CEE. Czy Polskie firmy telekomunikacyjne i mediowe mają szansę na ekspansję międzynarodową? Strategia ekspansji regionalnej polskich firm - ocena szans i zagrożeń.

Oczekiwania klienta cyfrowego

Cyfryzacja biznesu – szanse i zagrożenia

Technologie przyszłości w komunikacji i mediach. Jak AI, VR i AR wpłyną na kształt telekomunikacji i mediów?

5G – wyzwania regulacyjne i szanse dla rozwoju nowych modeli biznesowych IoT

Regulacje świata telekomunikacji i mediów

Przyszłość rynku reklamy w Polsce

Wśród grona Gospodarzy Bloków tematycznych wydarzenia znajdują się m.in:

Jerzy Kalinowski , Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

, Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Artur Waliszewski , Regional Business Director CEE, Google

, Regional Business Director CEE, Google Grażyna Piotrowska-Oliwa , Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska

, Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska Piotr Muszyński , Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange

, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Jakub Turowski , Head of Public Policy for Poland, Facebook

, Head of Public Policy for Poland, Facebook Dariusz Dąbski , Prezes Zarządu, TV Puls

, Prezes Zarządu, TV Puls Włodzimierz Schmidt , Prezes Zarządu, IAB Polska

, Prezes Zarządu, IAB Polska Bartosz Skwarczek, CEO, G2A

Zwieńczeniem pierwszego dnia XVII edycji Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów będzie XIX Wielka Gala Złotych Anten Świata Telekomunikacji oraz VIII Wielka Gala Kryształowych Anten Świata Mediów. Podczas jej trwania zostaną wyróżnione osoby, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju polskiej myśli technicznej rynku telekomunikacji i mediów w Polsce. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez niezależną Kapitułę, w skład której wchodzą osoby będące autorytetami obu branż. Statuetki zostaną przyznane w następujących kategoriach:

XIX Wielka Gala Złotych Anten Świata Telekomunikacji:

Człowiek Roku

Firma Roku

Dostawca Rozwiązań dla Sektora Telekomunikacyjnego

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

VIII Wielka Gala Kryształowych Anten Świata Mediów:

Człowiek Roku

Firma Roku

Program Informacyjny Roku*

Lider Nowych Mediów – YouTuber Roku*

Lider Nowych Mediów – Bloger Roku*

* Wyboru Laureatów dokonają internauci

