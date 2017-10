Jakie są zasady wypłaty świadczeń z FGŚP po zmianach od 5 września 2017 r.

5 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej: ustawa). Celem zmian było przede wszystkim przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy zostali pozbawieni pracy i wynagrodzenia za pracę z powodu niewypłacalności pracodawcy.

Należy podkreślić, że ustawa zawiera własną definicję niewypłacalności (inną niż ustawa Prawo upadłościowe, która odnosi się wyłącznie do wskaźników/czynników ekonomicznych). Niewypłacalność określona w ustawie uprawnia do zastosowania mechanizmów zmierzających przynajmniej do częściowego zaspokojenia roszczeń pracowników i innych zatrudnionych, którzy nie otrzymują wynagrodzeń. Dysponentem środków pieniężnych jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP), działający za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy (dalej: WUP), które z kolei funkcjonują w ramach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego. W tym zakresie nie nastąpiły żadne zmiany.

reklama reklama

Świadczenia dla pracowników niewypłacalnych pracodawców wypłacają wojewódzkie urzędy pracy ze środków FGŚP.

Zobacz serwis: Prawo dla firm

Kto otrzyma pieniądze

Uprawnionymi do skorzystania z rozwiązań ustawy są nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również:

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą,

osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Dotychczas z grona pracowników uprawnionych do świadczeń w przypadku niewypłacalności pracodawcy wyłączano wszystkich bliskich pracodawcy. Po zmianie przepisów od 5 września 2017 r. ze świadczeń w przypadku niewypłacalności pracodawcy nie będą mogły korzystać jedynie osoby zatrudnione w charakterze pomocy domowej (należy pamiętać, że pracodawcą w takiej sytuacji nie jest przedsiębiorca, a osoba fizyczna).

Osoby wyłączone z możliwości uzyskania pomocy FGŚP

Przed nowelizacją Po nowelizacji małżonek pracodawcy, a także jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, a także rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowie, bratowe, szwagierki i szwagrowie oraz osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym. Pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Jakie są zasady wypłaty świadczeń z FGŚP po zmianach od 5 września 2017 r.

W artykule omówiono również jakie należności można zaspokoić z FGŚP oraz przykłady omawiające problematykę FGŚP.