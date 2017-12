5 istotnych błędów w podejściu do marketingu w wyszukiwarkach internetowych

1. Pozycjonowanie naturalne skupione tylko na jednej lub kilku frazach kluczowych

Jako manager marketingu internetowego często spotykam się z sytuacją, gdy klient chce pozycjonować się tylko po jednej, bądź też kilku bardzo ogólnych frazach kluczowych. Przykładowo właściciel sklepu z biżuterią myśli tylko o tym, żeby być w TOP10 po frazie biżuteria, z kolei lokalna szkoła angielskiego we Wrocławiu dąży do bycia w TOP10 tylko dla frazy angielski Wrocław. Jest to błędne podejście, które może powodować marnotrawstwo pieniędzy i czasu. Zarówno dla sklepów internetowych, jak i witryn firmowych warto dążyć do osiągnięcia jak najwyższych pozycji w Google dla wielu fraz kluczowych. Dobór odpowiednich fraz jest najważniejszym elementem strategii marketingowej, dlatego też poświęćmy czas na przeanalizowanie konkurencji i potencjalnych fraz kluczowych wpisywanych przez użytkowników. Zalecamy dobór słów ogólnych, poradnikowych, usługowych, produktowych i kierujących do podstron kategorii. Przykładowo dla sklepu z biżuterią warto dobrać następujące frazy kluczowe:

Frazy kierujące do strony głównej: sklep z biżuterią, sklep internetowy z biżuterią, biżuteria sklep internetowy itp.

Frazy kierujące do podstron kategorii: biżuteria złota sklep internetowy, pierścionki różowe złoto sklep itp.

Frazy kierujące do podstron produktowych: pierścionek koniczynka okrągła różowe złoto, bransoletka ze srebrną zawieszką z koniczyną na grubym sznurku itp.

Frazy poradnikowe: co znaczy biżuteria rodowana, co to jest biżuteria pozłacana itp.

Frazy lokalne (dla stacjonarnych oddziałów sklepu): sklep z biżuterią kraków, biżuteria ślubna kraków itp.

Narzędzia do analizy słów kluczowych

W celu doboru odpowiednich fraz kluczowych korzystajmy z następujących narzędzi:

Google Keyword Planer - https://adwords.google.com/KeywordPlanner - narzędzie Google pozwalające określić miesięczną ilość wyszukiwań danych fraz w wyszukiwarce.

Answerthepublic.com – proste narzędzie przedstawiające sugestie pytań związanych z danymi frazami kluczowymi.

Keywordtool.io – narzędzie do planowania słów kluczowych, podające sugestie doboru fraz.

Ubersuggest.io – niezwykle użyteczne narzędzie pozwalające na wygenerowanie sugestii fraz kluczowych.

Zachęcam do korzystania z jak największej ilości narzędzi – dzięki nim możemy uzyskać duży zestaw fraz kluczowych dobranych adekwatnie do trendów wyszukiwarki. Pamiętajmy także o własnej analizie konkurencji i podpowiedzi, jakie daje nam wyszukiwarka Google.