Czy trzeba przeprowadzić postępowanie powypadkowe, jeżeli pracownik zgłosił uraz następnego dnia po zdarzeniu

Pracownik w trakcie pracy został uderzony w stopę przez spadający element maszyny. Ponieważ w ocenie pracownika nic się nie stało, nie zgłosił on zdarzenia pracodawcy i kontynuował pracę. Po zakończeniu pracy pojechał do domu. Na miejscu okazało się, że ma spuchniętą stopę. Pracownik udał się więc na pogotowie. W drodze do placówki medycznej poślizgnął się na chodniku i upadł. Lekarz w rozpoznaniu napisał „skręcenie stawu skokowego”. Następnego dnia pracownik zgłosił pracodawcy wypadek przy pracy. Czy powinniśmy podjąć postępowanie powypadkowe?