Oszustwa i wymuszenia związane z RODO

Im bliżej do 25 maja 2018 r., czyli dnia rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tym częściej do firm i instytucji kierowane są oferty skorzystania z różnego rodzaju usług, przygotowujących je do osiągnięcia zgodności z RODO. GIODO przestrzega, by z rozwagą korzystać z takich usług, ponieważ mogą się wiązać z wymuszeniami.