Kandydat na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Jednym z filarów Konstytucji Biznesu jest powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, będącego gwarantem właściwego jej wdrożenia. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zaproponowała na to stanowisko kandydaturę Adama Krzysztofa Abramowicza, mającego wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu małych i średnich firm. Teraz organizacje zrzeszające pracodawców i przedsiębiorców zostały poproszone o przedstawienie swojej opinii o tej kandydaturze.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pierwszym krokiem w tej procedurze są konsultacje kandydatury Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na to stanowisko z pięcioma reprezentatywnymi organizacjami pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Są to Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja "Lewiatan", Związek Pracodawców Business Centre Club oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Na wyrażenie swoich opinii organizacje mają 14 dni. Kolejnym etapem jest wniosek do premiera, który powołuje Rzecznika na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła być Rzecznikiem tylko przez jedną kadencję.

reklama reklama

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Zadania Rzecznika

Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu. Będzie stał na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Czuwał nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Będzie posiadał kompetencje horyzontalne, za pomocą których może wpływać na sytuację wszystkich przedsiębiorców w Polsce (nie tylko z sektora MŚP) oraz uprawnienia dotyczące spraw konkretnych firm z sektora MŚP. Rzecznik będzie realizował swoje zadania przy pomocy biura.

Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim: