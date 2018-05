Konstytucja Biznesu 2018 zmieniła relacje między administracją a przedsiębiorcami

Zaufanie i partnerstwo w relacjach między administracją i przedsiębiorcami Prawo przedsiębiorców daje solidną, prawną podstawę do budowania wzajemnego zaufania między urzędami i przedsiębiorcami. Zaufanie pozwoli na to, by relacje między administracją a biznesem opierały się na partnerstwie.

Ten kierunek zmian w relacjach między przedsiębiorcami i administracją umacniają inne rozwiązania, wprowadzane systematycznie od 2017 r., w tym:

• Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy: w postępowaniach administracyjnych już od 1 czerwca 2017 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi niedające się usunąć wątpliwości faktyczne i prawne muszą być rozstrzygane na korzyść strony.

• Mediacja w administracji: w postępowaniach administracyjnych możliwa jest mediacja. Jej celem może być polubowne rozwiązanie sporu między stronami postępowania. Mediacja może też służyć wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych sprawy w atmosferze dialogu między stroną (lub stronami) a organem administracji, z pomocą bezstronnego mediatora. Ustalenia dokonane w trakcie mediacji są dla organu wiążące. Dzięki mediacji sprawa może być załatwiona szybciej.

• Podstawy do zawierania ugód przez podmioty publiczne: podmioty publiczne mogą zawierać korzystne ugody w sprawach cywilnych, bez ryzyka postawienia im zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wystarczy dokonanie oceny, z której wynika, że zawarcie ugody jest korzystniejsze niż proces sądowy. Podmioty sektora finansów publicznych nie muszą dzięki temu prowadzić często wieloletnich, generujących duże koszty procesów, ze świadomością, że ostatecznie przegrają spór. Sprawa może zostać załatwiona polubownie.

• Sprawiedliwe kary administracyjne: wprowadzone zostały zasady stosowania kar administracyjnych. Wymierzając karę organ musi uwzględniać okoliczności naruszenia prawa. Jeżeli waga przewinienia jest znikoma, powinien wręcz odstąpić od nałożenia kary. Ustalone zostały także terminy przedawnienia kar administracyjnych oraz zasady stosowania ulg w ich wykonaniu (rozłożenie kary na raty, odroczenie płatności czy umorzenie kary). Dzięki temu kary administracyjne nie będą stosowane automatycznie – będą adekwatne do przewinienia.

• Współdziałanie organów: zarówno Kodeks postępowania administracyjnego jak i Prawo przedsiębiorców wprowadzają zasadę współdziałania organów. Oznacza ona, że organy administracji nie są jedynie „biernymi odbiorcami” dowodów i wniosków, ale też aktywnie współpracują ze sobą w celu pełnego i sprawnego wyjaśnienia danej sprawy.

• Proporcjonalne wymagania organów: organy administracji nie mogą żądać od przedsiębiorcy dowodów ani innych dokumentów, które nie są konieczne do załatwienia sprawy. Jeśli w danej sprawie wymagany jest dokument w szczególnej formie, np. akt notarialny, pracownik organu powinien przyjąć od strony kopię i poświadczyć ją za zgodność z oryginałem. Przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów odpisów notarialnych. To jeden z przejawów zasady proporcjonalności, wprowadzonej we wszystkich postępowaniach dotyczących przedsiębiorców.

• Informowanie o niespełnionych warunkach do uzyskania decyzji: organ ma obowiązek poinformowania strony o niespełnieniu przesłanek (np. do uzyskania zezwolenia) zanim wyda decyzję odmowną. Strona może dzięki temu uzupełnić dowody i uniknąć odmowy organu.