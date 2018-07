Ulga na start i inne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych dotyczące przedsiębiorców

Oprócz zmian w zakresie Prawa przedsiębiorców, które zastąpiło ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zmianie uległy przepisy ustawy systemowej oraz ustawy zdrowotnej .

Ulga na start

Przedsiębiorca, który:

rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy albo

podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Warunkiem skorzystania z ulgi jest także niewykonywanie jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców).

Przedsiębiorca korzystający z omawianej ulgi składkowej będzie jednak musiał opłacać składkę zdrowotną ( art. 66 ust. 1 pkt 1a ustawy zdrowotnej ). Podstawa wymiaru i składka na to ubezpieczenie jest taka sama jak dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, czyli 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W 2018 r. jest to 3554,93 zł, a składka (9% podstawy wymiaru) wynosi 319,94 zł.

Po okresie ulgi na start, która trwa 6 miesięcy, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych.

Po okresie ulgi na start prowadzący działalność może korzystać przez 24 miesiące kalendarzowe z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, tj. opłacać je od kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. - 630 zł).

Kamila Z. rozpoczęła działalność 15 maja 2018 r. Wcześniej prowadziła działalność gospodarczą w latach 2005-2012. Nowej działalności nie wykonuje na rzecz obecnego ani byłego pracodawcy. Ponieważ spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start, od dnia rozpoczęcia działalności do końca listopada 2018 r. opłaca jedynie składkę zdrowotną. Od 1 grudnia 2018 r. musi wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego i zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego) i ubezpieczenia zdrowotnego. Może także zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W tym celu powinna złożyć do ZUS dokument ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, wskazując datę 1 grudnia 2018 r., i zgłosić do ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZUA, wskazując tę samą datę i kod tytułu ubezpieczenia 05 70 xx. W celu zgłoszenia do ubezpieczeń Kamila Z. nie może skorzystać ze ścieżki CEIDG, gdyż następuje tylko zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom, a to zgłasza się samodzielnie w ZUS.

Od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Kamila Z. może rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne na warunkach preferencyjnych, przewidzianych w art. 18a ustawy systemowej - od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Decydując się na rezygnację z ulgi na start należy jednak dobrze przemyśleć decyzję, ponieważ powrót do korzystania ze zwolnienia nie jest możliwy.

W artykule omówiono również działalność nierejestrowaną i zmiany w zawieszeniu działalności gospodarczej.