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Faktoring odwrotny – sposób na płynność finansową bez blokowania firmowej gotówki

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  • Artykuł sponsorowany
25 czerwca 2026, 11:37
faktoring, finansowanie, firma
Faktoring odwrotny – sposób na płynność finansową bez blokowania firmowej gotówki
Materiały prasowe

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Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, dłuższe terminy płatności i niepewność gospodarcza sprawiają, że zarządzanie firmową gotówką staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla sektora MŚP. Coraz więcej przedsiębiorców szuka rozwiązań, które pozwolą terminowo regulować zobowiązania, jednocześnie korzystając z wydłużonego terminu płatności. Jednym z nich jest faktoring odwrotny.

Płynność finansowa pod presją. Dlaczego przedsiębiorcy coraz częściej szukają alternatyw?

Dla wielu firm problemem nie jest brak zleceń, ale sytuacja, gdy przychody i wydatki przestają się pokrywać w czasie. Przedsiębiorca opłaca wynagrodzenia swoich pracowników i podwykonawców, kupuje materiały i realizuje zamówienia, podczas gdy zapłata od odbiorcy pojawia się dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach. Nawet rentowny biznes może w takiej sytuacji odczuwać napięcia płynnościowe.

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Najczęstsze konsekwencje to:

  • ograniczenie zakupów lub nowych inwestycji
  • utrata możliwości negocjowania korzystniejszych warunków handlowych
  • ryzyko opóźnień płatniczych wobec dostawców
  • większa podatność na zatory płatnicze.

W praktyce oznacza to, że firma zaczyna skupiać się na utrzymaniu bieżącej działalności zamiast na rozwoju.

Jak działa finansowanie zakupów?

Faktoring odwrotny, określany również jako finansowanie zakupów, działa inaczej niż klasyczny faktoring. Jest to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą szybko uregulować zobowiązania wobec dostawców bez natychmiastowego angażowania własnych środków. Mechanizm działania tej usługi finansowej jest prosty i sprowadza się do trzech kroków:

  1. Przedsiębiorca kupuje towar lub usługę i otrzymuje od dostawcy fakturę
  2. Przesyła fakturę do firmy faktoringowej (faktora), która reguluje 100% wartości zobowiązania w ciągu 24 godzin
  3. Przedsiębiorca zyskuje dodatkowy czas na zapłatę (do 90 dni) i zwraca środki faktorowi w uzgodnionym terminie.

Dzięki temu firma może:

  • utrzymać dostęp do towarów i usług niezbędnych do działalności,
  • zachować środki na bieżące potrzeby operacyjne,
  • lepiej planować przepływy pieniężne,
  • ograniczać ryzyko utraty płynności.

Kiedy warto rozważyć skorzystanie z faktoringu odwrotnego?

Faktoring odwrotny znajduje zastosowanie przede wszystkim wtedy, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje większej elastyczności w regulowaniu bieżących zobowiązań. Może być pomocny w sytuacji, gdy dostawca oczekuje krótkiego terminu płatności lub wymaga rozliczenia gotówkowego, a firma chce zachować środki na bieżącą działalność i uniknąć nadmiernego obciążania budżetu.

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To rozwiązanie sprawdza się również w przypadku realizacji kontraktów wymagających wcześniejszego poniesienia kosztów. Przedsiębiorca może potrzebować środków na zakup towarów lub usług niezbędnych do wykonania zlecenia, mimo że zapłata od odbiorcy pojawi się dopiero po pewnym czasie. Szczególne znaczenie ma to w branżach, w których możliwość wystawienia faktury następuje dopiero po zakończeniu określonego etapu prac lub całej inwestycji. W takich okolicznościach faktoring odwrotny może pomóc utrzymać harmonogram realizacji i ograniczyć ryzyko kosztownych opóźnień czy kar umownych.

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Z finansowania zakupów korzystają także firmy planujące większe zamówienia lub przygotowujące się do okresów wzmożonej sprzedaży. Rozwiązanie pozwala uzupełnić zapasy lub zabezpieczyć niezbędne zasoby bez konieczności angażowania własnej gotówki. Faktoring odwrotny może być również sposobem na wykorzystanie dodatkowych korzyści oferowanych przez dostawców, takich jak rabaty czy skonto za wcześniejsze opłacenie faktur. Dzięki temu przedsiębiorstwo może poprawić warunki zakupowe nawet wtedy, gdy chwilowo nie dysponuje wystarczającą płynnością. To rozwiązanie bywa także alternatywą dla firm, które nie mogą skorzystać z klasycznego faktoringu – na przykład z powodu ograniczeń związanych z cesją wierzytelności – a jednocześnie potrzebują odnawialnego źródła finansowania wspierającego codzienną działalność.

Gdzie pojawia się wartość? Nie tylko w finansowaniu

W przypadku rozwiązań wspierających płynność finansową znaczenie ma nie tylko sam dostęp do kapitału, ale również tempo działania, elastyczność i przewidywalność całego procesu. Dla przedsiębiorców liczy się możliwość sprawnego regulowania zobowiązań bez konieczności angażowania środków, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwój działalności.

INDOS SA oferuje faktoring odwrotny jako narzędzie wspierające bieżące finansowanie przedsiębiorstw i zarządzanie przepływami pieniężnymi. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o firmach, które potrzebują większej swobody w planowaniu wydatków oraz szybkiego dostępu do finansowania. Istotnym elementem oferty jest szeroki zakres finansowanych kosztów. W ramach faktoringu odwrotnego w INDOS SA możliwe jest finansowanie nie tylko faktur zakupowych – zarówno przed, jak i po terminie płatności – ale także faktur zaliczkowych, pro forma, przedpłat, rat leasingowych czy kaucji

Na uwagę zasługuje także podejście do oceny sytuacji przedsiębiorcy. INDOS SA uwzględnia realia funkcjonowania sektora MŚP, dlatego przejściowe zaległości wobec ZUS, Urzędu Skarbowego czy obecność wpisów w rejestrach dłużników nie wykluczają  automatycznie możliwości uzyskania finansowania. Dla wielu przedsiębiorców zaletą tej usługi finansowej może być fakt, że korzystanie z faktoringu odwrotnego w INDOS SA nie jest ujawniane w rejestrach BIG i BIK. Dzięki temu mogą korzystać z finansowania bez wpływu na swoją zdolność kredytową, co pozostawia większą elastyczność przy ubieganiu się o inne rodzaje finansowania np. w bankach.

Dobra płynność daje firmie więcej niż spokój

W niepewnym otoczeniu gospodarczym przedsiębiorcy coraz częściej szukają narzędzi, które pozwalają działać elastycznie bez nadmiernego obciążania firmowego budżetu. Faktoring odwrotny może być jednym z takich rozwiązań – szczególnie wtedy, gdy jest dopasowany do modelu działania przedsiębiorstwa i realizowany we współpracy z doświadczonym partnerem.

Źródło: Artykuł sponsorowany
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