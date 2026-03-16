Niemcy stawiają na Polskę. To najchętniej wybierany kierunek inwestycji w regionie

Niemcy stawiają na Polskę. To najchętniej wybierany kierunek inwestycji w regionie

16 marca 2026, 11:24
Polska jest najczęściej wskazywanym kierunkiem inwestycji niemieckich firm w Europie Środkowo-Wschodniej – wynika z corocznego badania KPMG w Niemczech i Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki pt. „German-Central and Eastern European Business Outlook 2026”.

Zgodnie z raportem Polskę jako miejsce lokowania kapitału wskazało 56 proc. niemieckich przedsiębiorstw planujących inwestycje w regionie, co oznacza wzrost o 11 pkt proc. rok do roku i najwyższy wynik wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Ukraina, Rumunia i Czechy w czołówce

Na drugim miejscu znalazła się Ukraina z wynikiem 43 proc. wskazań. Z raportu wynika, że 19 proc. firm deklaruje gotowość inwestowania w tym kraju nawet w przypadku utrzymującej się wojny, a kolejne 19 proc. jest już obecnych na tym rynku. Trzecie miejsce zajęły Rumunia i Czechy, wskazane przez 35 proc. respondentów.

Badanie pokazuje, że Europa Środkowo-Wschodnia umacnia swoją pozycję w strategiach niemieckich przedsiębiorstw. Już 63 proc. niemieckich firm spodziewa się wzrostu znaczenia regionu w ciągu najbliższych pięciu lat, a 55 proc. planuje realizację inwestycji w tym okresie.

Jednocześnie 32 proc. przedsiębiorstw zamierza realizować projekty inwestycyjne o wartości przekraczającej 5 mln euro. Najczęściej wskazywanymi kierunkami inwestycji są usługi (31 proc.) oraz rozbudowa zdolności produkcyjnych (29 proc.), a około 22 proc. firm planuje wzmocnienie struktur eksportowych i dystrybucyjnych.

Relokacja produkcji z Niemiec

Coraz więcej firm analizuje także możliwość przeniesienia części produkcji z Niemiec do regionu. Taką relokację rozważa 26 proc. przedsiębiorstw, wskazując jako główne powody rosnące koszty pracy, niedobory kadrowe oraz wyzwania strukturalne na rynku niemieckim.

Autorzy raportu podkreślają, że Europa Środkowo-Wschodnia przyciąga inwestorów m.in. dzięki populacji liczącej około 155 mln mieszkańców, rosnącej sile nabywczej oraz prognozowanemu wzrostowi gospodarczemu w regionie na poziomie blisko 2,9 proc. w 2026 r.

Region coraz częściej postrzegany jest także jako ośrodek innowacji i działalności badawczo-rozwojowej. Wśród głównych priorytetów inwestycyjnych firm dominują sztuczna inteligencja i automatyzacja (38 proc.), infrastruktura cyfrowa (23 proc.) oraz sektor obronny (20 proc.).

Perspektywiczne rynki zbytu

Z kolei najbardziej perspektywiczne rynki zbytu w regionie to energia odnawialna (45 proc.), elektromobilność i technologie bateryjne (40 proc.) oraz przetwarzanie surowców (36 proc.).

Rosnąca atrakcyjność regionu oznacza jednak także większą konkurencję. Około 16 proc. ankietowanych przedsiębiorstw wskazuje na rosnącą presję ze strony firm z Chiny, które zwiększają aktywność inwestycyjną i eksportową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Według raportu wymiana handlowa między Niemcami a krajami regionu osiągnęła w 2025 r. rekordowy poziom 529,3 mld euro. To więcej niż łączna wartość handlu Niemiec z Stany Zjednoczone i Chinami.

Niemieckie firmy w większości pozytywnie oceniają swoją obecną sytuację w regionie – 47 proc. określa ją jako dobrą lub bardzo dobrą, a 39 proc. jako stabilną. W perspektywie pięciu lat 75 proc. przedsiębiorstw spodziewa się poprawy warunków prowadzenia biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Plany zatrudnieniowe pozostają umiarkowanie optymistyczne

Plany zatrudnieniowe pozostają umiarkowanie optymistyczne – w ciągu najbliższego roku 56 proc. firm zakłada utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia, a 23 proc. planuje jego zwiększenie. W horyzoncie pięcioletnim tworzenie nowych miejsc pracy deklaruje 61 proc. przedsiębiorstw.

Raport wskazuje również na rosnące znaczenie sektora usług wspólnych. Centra usług wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych (SSC/BPO) zostały wskazane jako najważniejszy model operacyjny w regionie przez 74 proc. badanych firm.

„German-Central and Eastern European Business Outlook 2026” to coroczne badanie opinii przygotowane wspólnie przez KPMG w Niemczech oraz Komisję Wschodnią Niemieckiej Gospodarki. Raport powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych między listopadem 2025 a styczniem 2026 wśród 115 firm – niemieckich przedsiębiorstw oraz lokalnych spółek zależnych grup niemieckich działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie obejmuje 20 krajów CEE i koncentruje się na ocenie bieżącej sytuacji biznesowej, planach inwestycyjnych oraz szansach i wyzwaniach dla niemieckiego biznesu w regionie.

oprac. Anna Rymkiewicz
Firmy toną w długach. Kto w czołówce zadłużenia?
Firmy toną w długach. Kto w czołówce zadłużenia?
Polska w grze o przyszłość: 50 tys. firm gotowych na cyfrową rewolucję
Polska w grze o przyszłość: 50 tys. firm gotowych na cyfrową rewolucję
Firmy patrzą ostrożnie w przyszłość: tylko co trzecia planuje inwestycje
Firmy patrzą ostrożnie w przyszłość: tylko co trzecia planuje inwestycje
Źródło: PAP
Moja firma
Niemcy stawiają na Polskę. To najchętniej wybierany kierunek inwestycji w regionie
16 mar 2026

Firmy toną w długach. Kto w czołówce zadłużenia?
16 mar 2026

Ponad 45 mld zł wyniosły długi przedsiębiorstw na koniec 2025 r. - poinformował BIG InfoMonitor. Najwyższe średnie zaległości miały firmy z Podkarpacia, a długów najszybciej przybywało w Zachodniopomorskiem i Małopolsce, choć liderem w łącznym zadłużeniu jest Mazowsze.
Polska w grze o przyszłość: 50 tys. firm gotowych na cyfrową rewolucję
16 mar 2026

Dysponujemy odpowiednią liczbą specjalistów gotowych do pracy w sektorze półprzewodników. Mamy 50 tys. firm tworzących oprogramowanie i potencjał w postaci programistów - jak podaje „Rz".
Firmy patrzą ostrożnie w przyszłość: tylko co trzecia planuje inwestycje
16 mar 2026

W dobra materialne od początku 2025 r. zainwestowało 19 proc. firm, a 35 proc. ma takie plany do końca tego roku - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. PIE wskazał, że w ostatnich trzech miesiącach większość firm nie inwestowała.

Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł" i to jeszcze nie koniec
15 mar 2026

W związku z nadchodząca publikacją "Białej Księgi Regulacji Cyfrowych" redakcja Infor.pl zadała pytania Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Rozmowa dotyczy tego, czy europejskie i krajowe prawo nadąża za tempem zmian technologicznych, jak nowe regulacje uderzają w przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MSP oraz co w praktyce oznaczają dla konsumentów. Poniżej prezentujemy pełne odpowiedzi.
Droga do sukcesu: od pomysłu na biznes młodych chłopaków po maturze po prężnie rozwijającą się firmę [WYWIAD]
14 mar 2026

Droga do sukcesu może być bardzo różna. Oto przykład dwóch kolegów, którzy zaraz po maturze zrealizowali swój pomysł na biznes. Zaczęło się od realizacji bluz dla własnej szkoły, ale szybko rozwinęli działalność. Jak doszli do prężnie rozwijającej się firmy? Opowiada Aleksander Paczek, współzałożyciel marki MerchUp.
Prezydent odrzuca SAFE. Eksperci ostrzegają przed zależnością od USA
13 mar 2026

Stawianie wyłącznie na sojusz z USA, kosztem własnego przemysłu zbrojeniowego, jest tak absurdalne, że trudno uwierzyć, że w Polsce znajduje ono poparcie - powiedział PAP kpt. rez. dr hab. Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kobiety w drodze na szczyt. Czy dyrektywa Women on Boards zmienia reguły przywództwa?
13 mar 2026

Implementacja unijnej dyrektywy Women on Boards w polskim prawie, mająca nastąpić do 30 czerwca 2026 r., stała się punktem wyjścia do debaty zorganizowanej przez redakcję „Personelu i Zarządzania” pod hasłem „Czy dyrektywa Women on Boards wzmacnia czy osłabia ideę przywództwa opartego na wynikach?”. Dyskusja szybko pokazała, że rozmowa o parytetach to w rzeczywistości rozmowa o czymś znacznie głębszym – o widzialności, relacjach władzy, odpowiedzialności, wpływie i nowym modelu przywództwa.

Orkiestracja zbuduje firmę na nowo? Nowe granice możliwości sztucznej inteligencji w 2026 roku
13 mar 2026

Przez ostatnie 12 miesięcy organizacje intensywnie eksperymentowały ze sztuczną inteligencją, rozpoczynając pilotaże i wstępne inicjatywy. Wiele z nich wdraża pierwsze agenty AI. Podczas gdy niektóre próby przyniosły obiecujące rezultaty, to eksperymenty przestają wystarczać. Kadra zarządzająca poszukuje jasnego, mierzalnego ROI z inwestycji w AI. Jednocześnie organizacje stawiają na wyspecjalizowane rozwiązania oraz solidne mechanizmy bezpieczeństwa, zarządzania i kontroli. Jak te zmiany mogą wpływać na wykorzystanie sztucznej inteligencji w 2026 roku?
Nowe przepisy zagrażają branży? Rolnicy i przetwórcy biją na alarm
11 mar 2026

W ocenie przedstawicieli polskiego sektora rolno-spożywczego wprowadzenie w życie kolejnych regulacji obciążających rolników i przetwórców pozbawi ich możliwości długofalowego planowania rozwoju - wynika z przedstawionego w poniedziałek stanowiska organizacji branżowych.
