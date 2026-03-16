Niemcy stawiają na Polskę. To najchętniej wybierany kierunek inwestycji w regionie
Polska jest najczęściej wskazywanym kierunkiem inwestycji niemieckich firm w Europie Środkowo-Wschodniej – wynika z corocznego badania KPMG w Niemczech i Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki pt. „German-Central and Eastern European Business Outlook 2026”.
Zgodnie z raportem Polskę jako miejsce lokowania kapitału wskazało 56 proc. niemieckich przedsiębiorstw planujących inwestycje w regionie, co oznacza wzrost o 11 pkt proc. rok do roku i najwyższy wynik wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Ukraina, Rumunia i Czechy w czołówce
Na drugim miejscu znalazła się Ukraina z wynikiem 43 proc. wskazań. Z raportu wynika, że 19 proc. firm deklaruje gotowość inwestowania w tym kraju nawet w przypadku utrzymującej się wojny, a kolejne 19 proc. jest już obecnych na tym rynku. Trzecie miejsce zajęły Rumunia i Czechy, wskazane przez 35 proc. respondentów.
Badanie pokazuje, że Europa Środkowo-Wschodnia umacnia swoją pozycję w strategiach niemieckich przedsiębiorstw. Już 63 proc. niemieckich firm spodziewa się wzrostu znaczenia regionu w ciągu najbliższych pięciu lat, a 55 proc. planuje realizację inwestycji w tym okresie.
Jednocześnie 32 proc. przedsiębiorstw zamierza realizować projekty inwestycyjne o wartości przekraczającej 5 mln euro. Najczęściej wskazywanymi kierunkami inwestycji są usługi (31 proc.) oraz rozbudowa zdolności produkcyjnych (29 proc.), a około 22 proc. firm planuje wzmocnienie struktur eksportowych i dystrybucyjnych.
Relokacja produkcji z Niemiec
Coraz więcej firm analizuje także możliwość przeniesienia części produkcji z Niemiec do regionu. Taką relokację rozważa 26 proc. przedsiębiorstw, wskazując jako główne powody rosnące koszty pracy, niedobory kadrowe oraz wyzwania strukturalne na rynku niemieckim.
Autorzy raportu podkreślają, że Europa Środkowo-Wschodnia przyciąga inwestorów m.in. dzięki populacji liczącej około 155 mln mieszkańców, rosnącej sile nabywczej oraz prognozowanemu wzrostowi gospodarczemu w regionie na poziomie blisko 2,9 proc. w 2026 r.
Region coraz częściej postrzegany jest także jako ośrodek innowacji i działalności badawczo-rozwojowej. Wśród głównych priorytetów inwestycyjnych firm dominują sztuczna inteligencja i automatyzacja (38 proc.), infrastruktura cyfrowa (23 proc.) oraz sektor obronny (20 proc.).
Perspektywiczne rynki zbytu
Z kolei najbardziej perspektywiczne rynki zbytu w regionie to energia odnawialna (45 proc.), elektromobilność i technologie bateryjne (40 proc.) oraz przetwarzanie surowców (36 proc.).
Rosnąca atrakcyjność regionu oznacza jednak także większą konkurencję. Około 16 proc. ankietowanych przedsiębiorstw wskazuje na rosnącą presję ze strony firm z Chiny, które zwiększają aktywność inwestycyjną i eksportową w Europie Środkowo-Wschodniej.
Według raportu wymiana handlowa między Niemcami a krajami regionu osiągnęła w 2025 r. rekordowy poziom 529,3 mld euro. To więcej niż łączna wartość handlu Niemiec z Stany Zjednoczone i Chinami.
Niemieckie firmy w większości pozytywnie oceniają swoją obecną sytuację w regionie – 47 proc. określa ją jako dobrą lub bardzo dobrą, a 39 proc. jako stabilną. W perspektywie pięciu lat 75 proc. przedsiębiorstw spodziewa się poprawy warunków prowadzenia biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.
Plany zatrudnieniowe pozostają umiarkowanie optymistyczne
Plany zatrudnieniowe pozostają umiarkowanie optymistyczne – w ciągu najbliższego roku 56 proc. firm zakłada utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia, a 23 proc. planuje jego zwiększenie. W horyzoncie pięcioletnim tworzenie nowych miejsc pracy deklaruje 61 proc. przedsiębiorstw.
Raport wskazuje również na rosnące znaczenie sektora usług wspólnych. Centra usług wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych (SSC/BPO) zostały wskazane jako najważniejszy model operacyjny w regionie przez 74 proc. badanych firm.
„German-Central and Eastern European Business Outlook 2026” to coroczne badanie opinii przygotowane wspólnie przez KPMG w Niemczech oraz Komisję Wschodnią Niemieckiej Gospodarki. Raport powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych między listopadem 2025 a styczniem 2026 wśród 115 firm – niemieckich przedsiębiorstw oraz lokalnych spółek zależnych grup niemieckich działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie obejmuje 20 krajów CEE i koncentruje się na ocenie bieżącej sytuacji biznesowej, planach inwestycyjnych oraz szansach i wyzwaniach dla niemieckiego biznesu w regionie.
