Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych dostaną tantiemy za udostępnianie ich dzieł w Internecie. Czy coś się zmieni dla osób korzystających z internetu?

Rada Ministrów 14 maja 2024 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na mocy tych przepisów twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych (i słowno-muzycznych) będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

Nowe prawa dla twórców i wydawców

W praktyce oznacza to, iż twórcy i wykonawcy zyskają nowe prawo do wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu (np. muzyka na żądanie).

Projekt wprowadza też nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych. Z tytułu tego nowego prawa pokrewnego autorzy publikacji również będą mogli otrzymywać określone wynagrodzenie.

Projekt ma dostosowywać polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej.

Czy zmieni się sytuacja użytkowników internetu?

Ważne Co istotne, nowe rozwiązania nie wpłyną na indywidualnych odbiorców, jeśli w zakresie dostępu do treści w Internecie. Będą oni mogli korzystać z nich tak, jak do tej pory.

Projekt zostanie teraz przekazany do prac w Sejmie. Poza wyjątkami nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Co z "tantiemami z reemitowania"?

Zdaniem Związku Artystów Scen Polskich projekt pomija jednak ważne kwestie. Jak czytamy w oświadczeniu z 15 maja, ZASP z zadowoleniem przyjmuje, iż w ramach projektu przewidywane jest wprowadzenie tzw. „tantiem z internetu” czyli przepisu o prawie do wynagrodzenia dla twórców i artystów wykonawców za korzystanie z utworów audiowizualnych w internecie.

„Jednocześnie wciąż apelujemy o zapewnienia aktorom, zgodnie z Dyrektywą 2019/790, prawa do godziwego wynagrodzenia, które nie powinno ograniczać się jedynie do rozszerzenia katalogu z art. 70 ust. 21 ustawy o korzystanie z filmów i seriali w internecie, skoro dokładnie takie same argumenty przemawiają za możliwością zapewnienia godziwego wynagrodzenia również za reemitowanie artystycznych wykonań aktorów (tzw. "tantiemy z reemitowania" czyli z platform cyfrowych i sieci kablowych)” – przekonuje związek.

„Nadal aktualne są również nasze propozycje dotyczące wprowadzenia wynagrodzeń za korzystanie na tym samym polu z utworów audialnych z wykonaniami aktorskimi (tzw. "tantiemy z form audialnych", np. z audiobooków, słuchowisk radiowych)” – dodaje ZASP.