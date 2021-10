Rolnik nie będzie musiał odrolnić gruntu chcąc prowadzić jdg

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych odrzucając poprawki zgłoszone w II czytaniu. Nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym.

Łódzka SSE na 6. miejscu wśród najlepszych stref ekonomicznych na świecie

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) znalazła się na 6. miejscu wśród najlepszych stref ekonomicznych na świecie w rankingu opracowanym przez fDi Magazine (grupa Financial Times) - poinformowały w czwartek władze ŁSSE. Ocenie poddano w nim 80 stref ekonomicznych z całego świata.

Kredyt hipoteczny – zdolność kredytowa spada po podwyżce stóp NBP

Kredyt hipoteczny – zdolność kredytowa. Około 30 tysięcy złotych – o tyle spadła zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny w wyniku październikowej podwyżki stóp procentowych przez RPP. Jest to efekt wyższego oprocentowania kredytów.

Rodziny z dziećmi to główni klienci deweloperów

Zakup mieszkania od dewelopera. Główni nabywcy mieszkań nie zmieniają się w Polsce od lat. Są to osoby szukające powierzchni pod inwestycje, młode pary oraz rodziny z dziećmi. Ta ostatnia grupa jest dla deweloperów szczególnie ważna, gdyż takich klientów jest z reguły najwięcej. Wybierają też konkretne mieszkania - zwykle są one większe, bardziej komfortowe, ale też zlokalizowane znacznie dalej od centrum miasta.

Spadek oferty mieszkaniowej na kluczowych rynkach w Polsce

Oferta mieszkaniowa na rynku pierwotnym. W czerwcu br. w sześciu największych polskich miastach w ofercie deweloperów było ponad 8,5 tys. mieszkań mniej niż rok wcześniej, co stanowi spadek o 16 proc. - wynika z raportu. Największe uszczuplenie oferty odnotowano w Warszawie.

Najem instytucjonalny – czym jest i kto może z niego skorzystać

Najem instytucjonalny to stosunkowo nowe rozwiązanie, które pojawiło się w przestrzeni prawnej w 2017 r. Jest on podobny do wprowadzonego kilka lat wcześniej najmu okazjonalnego, ale zdecydowanie korzystniejszy dla właścicieli lokali pod względem bezpieczeństwa inwestycji. Na czym polega najem instytucjonalny, kto może z niego skorzystać i jakie mogą być zastosowane warunki najmu przy najmie instytucjonalnym - o tym poniżej.

Budownictwo a zmiany klimatu i zrównoważony rozwój

Budownictwo a zmiany klimatu i zrównoważony rozwój. W obliczu boomu infrastrukturalnego, który według przewidywań, ma napędzać globalny wzrost gospodarczy przez najbliższą dekadę, branża budowlana będzie zmagać się z rosnącą presją związaną ze zmianami klimatu oraz dążeniem do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych – wynika z raportu opublikowanego przez Marsh i Guy Carpenter, światowych liderów w obszarze usług profesjonalnych w zakresie ryzyka, strategii i zarządzania zasobami ludzkimi, którzy należą do Grupy Marsh McLennan.

Jak ogrzać mieszkanie, gdy kaloryfery zimne?

Jak ogrzać mieszkanie? Jesienią lub wiosną często w ciągu dnia na dworze jest całkiem ciepło, ale wieczorem i w nocy robi się naprawdę zimno. Temperatura na zewnątrz spada wówczas często poniżej 10 st. C. Jak zatem szybko dogrzać pokój, zanim w mieszkaniu zaczną działać kaloryfery, bądź nie grzeją wystarczająco? Co wybrać - promiennik, konwektor czy termowentylator?

Obiekty spożywcze - rośnie zainteresowanie inwestorów

Rośnie zainteresowanie inwestorów wolnostojącymi sklepami z żywnością z wiodącym najemcą - wynika z opublikowanego w czwartek raportu CBRE.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie. Blisko 5,2 tys. umów pożyczkowych na podjęcie działalności gospodarczej

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie zawarto już blisko 5,2 tys. umów pożyczkowych na podjęcie działalności gospodarczej, które są udzielane m.in. bezrobotnym i studentom ostatniego roku studiów – poinformowało w czwartek ministerstwo rodziny.

Kredyty frankowe. Sądy zawieszają postępowania

Kredyty frankowe. Sądy zawieszają postępowania w procesach o kredyty frankowe z powodu oczekiwania na uchwałę Sądu Najwyższego. Nie jest to powszechna praktyka, ale mimo wszystko występują takie przypadki. Prawnicy uważają, że w tym działaniu nie ma żadnej podstawy prawnej. I zwracają uwagę m.in. na dotychczasowe orzecznictwo. Do tego dodają, że odraczanie nie jest korzystne dla frankowiczów, a jedynie dla banków. Oczywiście są sądy, w których w ogóle nie dochodzi do takich sytuacji. Orzekający sędziowie nie widzą podstaw do podejmowania tego typu decyzji i sprawy prowadzone są normalnym tokiem.

Opony zimowe: co Polacy o nich wiedzą? Niestety... za mało!

Opony zimowe stają się must have w Polsce. I choć kierowcy chętnie je stosują, nadal powinni nieco więcej wiedzieć na ich temat.

Mandat za jazdę na zderzaku. Jak policja sprawdzi kierowców?

Mandat za jazdę na zderzaku wynosi 500 zł. W tym punkcie powstaje jednak ważne pytanie. Jak policja chce sprawdzać kierowców? Ma swoje sposoby.

Ubezpieczenie samochodu, czyli jesień bez poślizgu

Ubezpieczenie samochodu ma szereg zadań. Chroni kierowcę przed skutkami odpowiedzialności i zdarzenia, ale też chroni jego mienie.

Ochrona pszczoły augustowskiej

Nadleśnictwo w Augustowie zrealizuje projekt pn. „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP lasy pszczołom, pszczoły lasom”. Działanie mające skutecznie chronić zapylacze otrzymało w sumie ponad 2,7 mln zł dotacji od NFOŚiGW pochodzących z funduszu MF EOG oraz budżetu państwa. W całości projekt będzie kosztować ok. 2,8 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca br. do kwietnia 2024 r.

Boom w turystyce. Liczba turystów wzrosła w Polsce o 32,5 proc.

Liczba turystów krajowych wzrosła w lipcu br. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. o 33,2 proc., a zagranicznych o 26,0 proc. - poinformował w środę GUS. Dodano, że liczba turystów ogółem była większa o 32,5 proc.

Likwidacja kopciuchów. Kary za stary piec

Grzywna za kopciucha. Na rynku brakuje pomp ciepła, kotłów. Na realizację zamówienia trzeba czekać nawet kilka miesięcy, a zakazy używania nieekologicznych urządzeń wchodzą w życie w dwóch województwach już z początkiem przyszłego roku.

Lotnisko Olsztyn-Mazury z pozwoleniami na operacje lotnicze cargo

Port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach poinformował w środę o otrzymaniu pozwolenia do wykonywania operacji lotniczych typu cargo, czyli transportu towarów i poczty. Dodano, że w Szymanach loty tego typu będą realizowane przez LOT.

Azoty i Microsoft zawarły partnerstwo ws. wykorzystania chmury obliczeniowej

Grupa Azoty zawarła z Microsoftem strategiczne partnerstwo na rzecz wykorzystania chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji m.in. w rolnictwie precyzyjnym; inkubowaniu inicjatyw technologicznych zmieniających sektor produkcji oraz rozwoju kompetencji pracowników Grupy - podała w środę Grupa Azoty.

Wzrost stawki akcyzy na piwo - stanowisko browarów

Browary Polskie (ZPPP) – z olbrzymim zaniepokojeniem przyjął rządowy projekt ustawy podnoszącej stawki akcyzy od piwa o 10% w 2022 r. oraz po 5% w kolejnych latach, aż do 2027 r. Proponowana podwyżka stawki akcyzy na piwo ma wzrosnąć z obecnych 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato do 12,04 zł w 2027 r., co oznacza, że stawka wzrośnie o ponad 40% na przestrzeni zaledwie 6 lat. Tak drastyczne podniesienie stawki następuje w zaledwie 2 lata po tym, jak z początkiem 2020 r. stawkę akcyzy na piwo podniesiono o 10%, z 7,79 zł na 8,57 zł. W efekcie przeprowadzonej w 2020 r. oraz planowanej podwyżki, stawka akcyzy na piwo w okresie od 2020 do 2027 wzrośnie o 54%.

Nowa Astra w Polsce. Widzieliśmy generację L na żywo.

Nowa Astra przyjechała do Polski. To na razie tylko model pokazowy, ale przy okazji jego prezentacji zdobyliśmy szereg informacji o generacji L.

Budowa domu bez formalności - sejmowe komisje przeciw uchwale Senatu o odrzucenie ustawy

Budowa domu bez formalności. Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu nie poparły 13 października 2021 r. wniosku Senatu o odrzucenie w całości ustawy o budowie domu do 70 m kw. bez formalności. Zakłada ona możliwość takiej budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na rynek mieszkaniowy?

Podniesienie stóp procentowych może mieć stabilizujący wpływ na rynek mieszkaniowy; ograniczy zakupy mieszkań motywowane rekordowo niskimi stopami, pozostaną jednak inne fundamenty popytu, jak rosnące wynagrodzenia czy brak bezpiecznej alternatywy lokowania środków - ocenia firma CBRE.

Ferrari Roma i... opony Bridgestone. Utrzymają 620 koni!

Ferrari Roma otrzymała opony stworzone przez Bridgestone. Model powstał z myślą o tylnonapędowym coupe napędzanym 620-konnym V8.

Dino kontra Biedronka. Polska sieć w pogoni za portugalskim gigantem

Jak wynika z danych zebranych w blisko 300 gminach, Biedronka i Dino często konkurują ze sobą na lokalnych rynkach. Średnio ponad 58% mieszkańców tych obszarów robi zakupy w portugalskiej sieci, a niecałe 33% – w polskiej. Lider ma też lojalniejszych klientów i ponad 4 razy większy udział w łącznym ruchu w sklepach. Jednak według komentujących wyniki badania ekspertów, rodzimy retailer, który posiada o prawie połowę mniej punktów, może w przyszłości dogonić konkurenta. Powinien skoncentrować się na otwieraniu swoich placówek w gminach, do których nie dotarła jeszcze Biedronka. Może też walczyć bezpośrednio, zakładając więcej nowych sklepów tam, gdzie sieć należąca do Jeronimo Martins jest już obecna.