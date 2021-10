Borówka, aronia, truskawka i minikiwi - największe wzrosty spożycia

Kantar monitoruje konsumpcję wszystkich najpopularniejszych gatunków owoców i warzyw. Najpopularniejszymi owocami w październiku 2021 były jabłka, śliwki i gruszki. Patrząc na wyniki, rok do roku, najbardziej zyskały borówka (wzrost o 30%), aronia (o 29%), truskawka (o 18%) i minikiwi (o 9%).

Superowoce: borówka, aronia, truskawka i minikiwi

„W porównaniu do wyników uzyskanych w badaniach w ubiegłym roku, widać wyraźnie wzrost deklaracji konsumpcji polskich superowoców. Chociaż czasami takie deklaracje są nieco "na wyrost", to można je odczytać jako zwiastuny przyszłego zainteresowania i zwiększenia konsumpcji, a może nowych trendów” - mówi Urszula Krassowska, dyrektor zarządzający Public Division, Kantar Polska.

Badanie zrealizowano w dniach 8-13 października 2021 r., na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Kantar pytał respondentów o częstotliwość spożywania owoców i warzyw w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie. Wyniki deklaracji konsumpcji w październiku można odnieść do wyników sprzed roku. Najbardziej zyskała borówka, aronia, truskawka i minikiwi.

Co raz więcej Polaków sięga po borówkę

Borówka zyskała 30%. W październiku br. 30% Polaków zadeklarowało, że jadło borówki, w tygodniu poprzedzającym badanie. Rok wcześniej to było 23%. Daje to wzrost o 7 p.p, czyli 30%.

W przypadku aronii mowa o wzroście deklaracji konsumpcji o 29%. W październiku 18% Polaków, rok temu 14%, wzrost o 4 p.p., czyli 29%.

Trzecia truskawka zanotowała wzrost o 18%. Na początku października 2021 roku jadło truskawki 20% Polaków. W październiku 2020 roku konsumpcję deklarowało 17%, wzrost o 3 p.pl, czyli o 18%.

Systematycznie rośnie konsumpcja i zasięg dystrybucji polskiego minikiwi. W październiku 2020 roku 11% Polaków deklarowało spożycie minikiwi, w październiku 2021 roku 12%. Potwierdza to skalę penetracji rynku. 1 p.p. oznacza tu wzrost o 9%. Ten wyniki daje minikiwi czwarte miejsce wśród wszystkich owoców.

Owoce jagodowe są na fali

Cztery najbardziej zyskujące owoce najeżą do jagodowych

„To są optymistyczne dane. Deklaracje konsumpcji zawsze wyprzedzają realną sprzedaż. Pokazują, w którą stronę idzie popyt. Są emanacją ochoty na większą realną konsumpcje” - mówi Maciej Dolata z agencji INSPIRE smarter branding nadzorującej kampanie promujące owoce jagodowe.

Pandemia bardzo zwiększyła świadomość konsumentów. Monitoring Kantar potwierdza nasze obserwacje - rośnie spożycie owoców jagodowych. W sierpniu borówka zanotowała historyczny rekord konsumpcji. Dobry sezon miała aronia, jagoda kamczacka, czarna porzeczka. Rozwija się produkcja truskawek i minikiwi. Równolegle zwiększa się też zapotrzebowanie na wysokiej jakości owoce. Jako branży potrzeba nam dalszej zdecydowanej integracji” - komentuje Dominika Kozarzewska, członek Rady Nadzorczej Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, członek zarządu Fundacji Promocji Polskiej Borówki, prezes zarządu Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody".

„Jako plantatorom borówki jest nam niezmiernie miło, że z roku na rok zwiększa się jej spożycie. Cieszymy się, że ludzie maja coraz większą świadomość tego, jakie korzyści płyną z konsumpcji borówki. Wierzymy w to, że w kolejnych latach utrzyma się wzrostowa tendencja spożycia owoców jagodowych” – mówi Marek Wichłacz z Dobrzan, w pow. stargardzkim, w województwie Zachodniopomorskim.

„To są bardzo dobre wiadomości. Wychodzi na to, że prawie co trzeci Polak jada borówki nawet jesienią. Jak tak dalej pójdzie to przegonimy Brytyjczyków. Ciekawy jest wzrost popularności aronii. Jej przetwory, w porównaniu z borówką, są bardziej dostępne. Nad tym powinniśmy pracować. Przetwórstwo borówki zapewni popyt na krajowe owoce przez okrągły rok” – mówi Piotr Piwowarczyk, producent borówki z Kotliny Kamiennogórskiej na Dolnym Śląsku.

„Mocno rośnie świadomość tego jak powinna wyglądać codzienna dieta. Ludzie czekają na sezonowe owoce i robią różne przetwory. Chcą zachować smak lata na zimowe dni i cieszyć się nimi przez cały rok. Nadal mało rozpowszechniona jest wersja eko oraz świadomość różnic w uprawie. Ci którzy zobaczą to na własne oczy chętniej szukają takich produktów. Powinniśmy edukować, opowiadać i zapraszać na nasze plantacje” – mówi Edyta Wit, uprawiająca borówkę w rodzinnym Gospodarstwie Ekologicznym Pod Lipami, w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim.

„Te wyniki to świetny prognostyk na kolejne sezony. Widać, że zainteresowanie konsumentów owocami jagodowymi z roku na rok jest coraz większe. Czekamy na wyniki badań podsumowujących cały 2021 rok” - mówi Darek Kolanus z firmy ogrodniczej Borówkarnia Łask, w województwie łódzkim.

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.