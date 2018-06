Czy nabycie usługi targowej stanowi import usług

Tak, obowiązani są Państwo rozpoznać import usługi targowej. Należy to uczynić w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy otrzymania opłaty przez organizatora targów.

Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy o VAT podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy. Dotyczy to sytuacji, gdy transakcje są rozliczane w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia.

W ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia rozliczany jest m.in. import usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Do importu usług dochodzi, gdy usługę nabywa podatnik (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT):

posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem, mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju),

od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski. Tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Ustalamy miejsce świadczenia

Zgodnie z ogólną zasadą ustalania miejsca świadczenia usług - wyrażoną w art. 28b ww. ustawy - miejscem świadczenia usług wykonanych na rzecz podatnika jest kraj, w którym nabywca usługi posiada siedzibę działalności gospodarczej. Ustawodawca wskazał jednak wyjątki od tej zasady, właściwe dla konkretnych rodzajów usług. Przykładowo miejscem świadczenia usług:

1) wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają (art. 28g ust. 1 ustawy o VAT),

2) związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tych nieruchomości (art. 28e ww. ustawy o VAT).