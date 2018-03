Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

"W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przywiązujemy szczególną wagę do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiemy, że to właśnie one są kołem napędowym polskiej gospodarki. Dlatego tworzymy dla nich przyjazny ekosystem biznesowy, m.in. poprzez pakiet 100 zmian dla firm czy Konstytucję Biznesu. Co istotne, te przełomowe zmiany zaprojektowaliśmy razem z przedsiębiorcami" – podkreśliła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii podczas konferencji poświęconej utworzeniu Centrum.

Szefowa resortu dodała, że nie chodzi tylko o poprawę otoczenia prawnego.

reklama reklama

"Dlatego rusza Centrum Rozwoju MŚP, które będzie narzędziem wsparcia o praktycznym wymiarze. Jestem przekonana, że będzie ono też platformą dialogu między sektorem publicznym, a MŚP. Miejscem, w którym będą wypracowywane pomysły na dalszy wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki" – zaznaczyła.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Misją Centrum Rozwoju MŚP jest „Inspirowanie, informowanie, szkolenie, doradzanie i sieciowanie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”. Realizację tych planów ułatwi zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, takich jak wykłady internetowe, szkolenia online, webinaria, szkoleń e-learningowych, czaty z ekspertami. Już dzisiaj z transmisji internetowych seminariów organizowanych przez Agencję korzysta kilka tysięcy firm rocznie.

"PARP jest obecnie kojarzona przede wszystkim z udzielaniem dotacji dla firm z funduszy unijnych. Uruchamiając Centrum Rozwoju MŚP chcemy zaproponować przedsiębiorcom, w większym niż dotychczas zakresie, usługi o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym. Same pieniądze to za mało, by znacząco poszerzyć liczbę firm wdrażających innowacje, charakteryzujących się wyższą niż przeciętnie dochodowością i efektywnością działania. Chcemy być instytucją, do której przedsiębiorcy przychodzą nie tylko po pieniądze, ale również po informację, wiedzę i pomoc" - powiedziała Patrycja Klarecka, prezes PARP.

Centrum zintegruje oferowane już przez Agencję usługi informacyjne, doradcze i kojarzenia przedsiębiorców oraz będzie sukcesywnie wprowadzać nowe. Już dziś w ofercie Centrum jest np. usługa dla firm polegająca na ocenie ich zdolności do absorbcji innowacji prowadzona za pomocą narzędzi Innovation Health Check oraz IMP³rove. PARP prowadzi usługi informacyjne, szkoleniowe i mentoringowe z zakresu prawa, międzynarodowych zamówień publicznych, zarządzania, marketingu, finansowania działalności gospodarczej. Wkrótce uruchomiony zostanie również program adresowany do osób zarządzających procesem wdrażania innowacji w MŚP i dużych firmach. Centrum będzie wspierać też proces sukcesji w firmach rodzinnych oraz oferować szkolenia w zakresie zarządzania MŚP.

Zobacz: Prawo dla firm