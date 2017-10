Wnioski do KRS i sprawozdania finansowe przez Internet

Propozycja, autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, przewiduje też m.in. obowiązek wydawania i doręczania orzeczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, utworzenia centralnego repozytorium aktów notarialnych stanowiących podstawę wpisu do rejestru lub podlegających złożeniu do KRS i automatycznego ich dołączania do wniosku, umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do elektronicznych akt rejestrowych w czytelniach sądów rejestrowych.

Według projektu noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, "wprowadzenie elektronicznej formy wniosków składanych do rejestru przedsiębiorców (i dołączonych do nich dokumentów stanowiących podstawę wpisu) znacznie ułatwi stronie złożenie wniosku i komunikację z sądem rejestrowym, a także przyspieszy wydanie przez sąd rejestrowy rozstrzygnięcia".

reklama reklama

Obecnie, jak zaznaczono, "bolączką przedsiębiorców jest konieczność wypełniania wielu papierowych formularzy i załączników, w odniesieniu do których nie zawsze mają pełną wiedzę, w jaki sposób powinny zostać wypełnione poszczególne pola". Zdaniem autorów projektu skutkuje to częstymi zwrotami wniosków (około 25 proc.), co "w sposób oczywisty znacznie oddala moment wydania przez sąd merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie".

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Jak wskazano, docelowo planuje się stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej, która umożliwi wszystkim zainteresowanym dostęp do wszelkich dokumentów składanych do KRS, orzeczeń sądu rejestrowego, a także umożliwi bieżące śledzenie toku prowadzonego postępowania. Ma się to przyczynić do "znacznego przyspieszenia i uproszczenia postępowań rejestrowych".

Przyjęcie proponowanych rozwiązań - zdaniem MS - będzie ogromnym ułatwieniem dla przedsiębiorców, "którzy będą mogli załatwić sprawy rejestrowe nie tylko bez konieczności wizyty w sądzie, ale praktycznie bez odchodzenia od komputera". Z drugiej strony, "w znaczny sposób powinna ulec poprawie sprawność postępowania, co spowoduje duże oszczędności finansowe i kadrowe w sądzie rejestrowym" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiany dotyczą ponadto uproszczenia procedury dot. tzw. wpisów ewidencyjnych, polegające na rezygnacji z doręczania postanowień o wpisie, ograniczenie możliwości zwrotu wniosku tylko do sytuacji, gdy błędne wypełnienie formularza uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu, automatyzację dokonywania wykreśleń z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. "Wobec nieefektywności rejestru dłużników niewypłacalnych proponuje się stopniowe zastąpienie RDN bardziej efektywnymi instytucjami jak np. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, a wpisy do RDN nie będą dokonywane od dnia 1 lutego 2018 r., tj. od dnia, kiedy zacznie funkcjonować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości" - wskazano. Jak dodano, dane dłużników wpisanych do RDN przed wejściem w życie ustawy pozostaną w rejestrze do upływu terminu ich wykreślenia.

Według autorów proponowanych rozwiązań "wobec faktu, że wpis dłużników alimentacyjnych do RDN nie wpłynął pozytywnie na zwiększenie ściągalności należności alimentacyjnych proponuje się zastąpić dotychczasowe rozwiązanie ujawnieniem informacji o zaleganiu z zapłatą należności alimentacyjnych w CEIDG". Jak wyjaśniono, "proponowane rozwiązanie stanowi uwzględnienie propozycji organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niskiej ściągalności należności alimentacyjnych".

Zobacz: Prawo dla firm