Elektroniczna ewidencja VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

„Chcemy stale polepszać sytuację przedsiębiorców i wzmacniać uczciwą konkurencję. Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy. Pomoże im to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych" – podkreślił wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski podczas konferencji pt. „Korzyści dla przedsiębiorców z wprowadzenia JPK", która odbyła się 4 października 2017 r. w Ministerstwie Finansów.

Testowa wysyłka JPK_VAT

Resort finansów zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz.

„Chcemy by mikroprzedsiębiorcy już teraz nauczyli się przesyłać plik JPK. Dzięki temu otrzymają szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r. Przygotują się wcześniej i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne" – wyjaśnił wiceminister Cybulski.

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie), która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Kampania informacyjna o JPK_VAT

Ministerstwo Finansów wraz z Krajowa Administracją Skarbowa przygotowały szeroko zakrojoną kampanię informacyjna nt. JPK VAT. Oprócz standardowych działań: plakatów, ulotek, listów i szkoleń dla przedsiębiorców, które przeprowadzą specjalnie przeszkoleni pracownicy administracji skarbowej, podjęto współpracę z wieloma instytucjami i urzędami, których interesariuszami są mikroprzedsiębiorcy.

„Przez najbliższe miesiące resort finansów wesprą komunikacyjnie m.in. Ministerstwo Rozwoju (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i biznes.gov.pl), a także Ministerstwo Cyfryzacji, ZUS, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz banki, np. PKO BP i mBank" – wyjaśnił rzecznik MF, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Łukasz Świerżewski.

W listopadzie ruszy szerokozasięgowa kampania w TV, radio i internecie. Zainteresowani będą też mogli korzystać z dedykowanej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i uzyskać informacje w urzędach skarbowych. „Jesteśmy przekonani, że dotrzemy z informacją do wszystkich mikroprzedsiębiorców" – dodał Łukasz Świerżewski.

Czym jest JPK_VAT

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

„JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy mają prowadzić w formie papierowej bądź elektronicznej, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników w jednolity sposób" – zaznaczył wicedyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Zbigniew Wiliński.