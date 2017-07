Nowoczesne biura w Polsce przyciągają inwestorów

Specjaliści z Jones Lang LaSalle i ABSL w swoim nowym raporcie na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych w kraju podają, że to właśnie Polska jest jedną z najchętniej wybieranych lokalizacji w regionie. Firmy planujące otworzyć swoje centra nad Wisłą mają możliwość zrealizowania tych inwestycji w wielu miastach, co jest niewątpliwą przewagą konkurencyjną nad innymi państwami w Europie Środkowo-Wschodniej. Choć prym pod względem ilości centrów działających w branży BPO, SSC, IT i R&D wiedzie Warszawa, to Kraków jest miastem zatrudniającym najwięcej osób w tym sektorze. Nie gorzej radzą sobie także takie aglomeracje, jak Łódź, Wrocław, Trójmiasto czy choćby Poznań, który pomiędzy I kw. 2016, a I kw. 2017 odnotował największy wzrost zatrudnień. Co sprawia, że to właśnie Polska cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze strony najemców?

Kluczowy czynnik to nowoczesne powierzchnie biurowe. Okazuje się, że dla większości inwestorów z kraju i zza granicy, kluczowym czynnikiem wyboru lokalizacji jest dostępność nowoczesnych powierzchni biurowych. Równie ważny jest także dostęp do komunikacji dalekobieżnej (lotniska i pociągi), a dopiero za nimi plasują się takie czynniki, jak jakość komunikacji miejskiej, współpraca z lokalnymi władzami i uczelniami oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Nic więc dziwnego, że Polska cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze strony najemców. Z końcem roku 2016, polski rynek biurowy po raz kolejny odnotował najbardziej dynamiczny wzrost w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a 9 najpopularniejszych aglomeracji oferuje obecnie potencjalnym najemcom prawie 9 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej do wynajęcia.

Polska - największy rynek biurowy w CEE. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w 9 największych miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Lublinie, czynią Polskę największym rynkiem biurowym w CEE. W budowie znajduje się obecnie 1,5 mln m2 nowych projektów, a w istniejących to właśnie centra usług biznesowych wygenerowały aż 59% popytu. Nie powinno to jednak dziwić, bowiem potencjalni najemcy mają bardzo duży komfort wyboru nie tylko w najbardziej prestiżowej lokalizacyjnie stolicy, ale i innych wielkich miastach, gdzie stawki czynszowe mogą być relatywnie niższe.

Duży komfort wyboru biur w stolicy. Nie da się ukryć, że największym rynkiem biurowym w Polsce jest oczywiście Warszawa. To właśnie na terenie stolicy znajduje się ponad 5 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, co czyni ją także liderem w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Miasto oferuje przyszłym najemcom szeroki wachlarz modułów - specjaliści z Jones Lang LaSalle podają, że najmniejsza powierzchnia do wynajęcia może wynosić nawet 10 m2, a największa niecałe… 20 tys. m2. Rynek potwierdza ogromne zainteresowanie inwestorów, którzy w ubiegłym roku wygenerowali popyt na poziomie 754,9 tys. m2. Stworzenie własnego centrum nowoczesnych usług dla biznesu w stolicy to gwarancja prestiżowego adresu, zaś stawki czynszowe powinny pozostać stabilne - obecnie wynoszą 20,5 - 23,5 €/m2 za miesiąc w Centrum oraz 11,0 - 17,5 €/m2 za miesiąc poza tym obszarem.