Polecamy książkę „Everest lidera” Anny Sarnackiej-Smith

Everest, szczyt ponad wszystkimi innymi, ostateczna miara sukcesu i celów, które można wyznaczyć. Co ma wspólnego wspinaczka na Mount Everest z sukcesem w biznesie, z byciem liderem w tym, co robisz, bez względu na stanowisko, jakie zajmujesz? Bardzo wiele. Everest to ten najwyższy cel w twojej karierze i w twoim życiu. To cel, który budzi podziw, szacunek, kojarzy się z najwyższym standardem, doskonałością. To sukces, który rodzi się z pasji, za którym stoi ciężka praca, precyzyjny plan, doświadczenie, konsekwencja, pokorna praca nad sobą, zrozumienie dla innych, silny zespół i lider. To sukces i szacunek, na który musisz zapracować.

Przywództwo to nie stanowisko, to siła charakteru. Anna Sarnacka-Smith przekonuje, że już dziś każdy ma potencjał do tego, aby być liderem, przy którym zespół będzie chciał dawać z siebie swoje sto procent, z którym klienci będą chcieli rozwijać swój biznes. Kluczem jest odnalezienie swoich wartości i wierność im, poznanie swojego poten­cjału, docenianie tego, jak bardzo ludzie są różni, i czerpa­nie z tej różnorodności przy budowaniu zespołu.

Skuteczność tego podejścia potwierdzają liderzy z Polski i z USA, których autorka zaprosiła do podzielenia się doświadczeniem z czytelnikami, oraz przykłady, które przywołuje z własnego doświadczenia menedżerskiego. O swojej drodze na „Everest”, taki cel w karierze i w życiu, który niesie satysfakcję i z którego widać kolejne możliwości, opowiedzieli:

- Prof. Andrzej Blikle, profesor matematyki, pracownik Polskiej Akademii Nauk i członek Academia Europaea, w latach 1990–2010 kierował firmą A. Blikle

- Chris Cebollero, mentor, rzecznik prasowy branży medycznej, członek zespołu Johna Maxwella

- Maciej Chmielowski, dyrektor generalny Polski i krajów bałtyckich firmy Fresenius Kabi

- Bernard Jastrzębski, prezes zarządu Colway International, znany w sektorze MLM coach, trener

- Grzegorz Kiszluk, pionier reklamy w Polsce, eseista i dziennikarz, twórca marki „Brief”

- Robert Korzeniowski, polski lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i Europy

- Marcin Ochnik, współwłaściciel i członek zarządu rodzinnej firmy Ochnik

- Jennifer Pomerantz, założycielka i dyrektor generalna American Natural

- Dr Bradley Smith, dyrektor zarządzający i dyrektor do spraw rozwoju firmy PeopleKeys

- Dr Maciej Wieczorek, założyciel Celon Pharma, współtwórca i wieloletni prezes zarządu firmy biotechnologicznej Mabion

Wybrane opinie o książce:

Ta książka mnie zainspirowała. Kiedy ją czytasz, masz wrażenie, że rozmawiasz z przy­jacielem. Nikt cię nie ocenia, nie mówi, ile masz jeszcze do zrobienia, nie wytyka błę­dów. Za to z dużą uwagą się tobie przygląda, pokazuje, jak jesteśmy różni, w jak różny sposób realizujemy cele, i upewnia cię, że nie ma w tym nic złego. To nie jest poradnik o obszarach do rozwoju, ale praktyczna książka o tym, że naprawdę masz w sobie potencjał, aby być liderem dla zespołu i dla klientów, jeśli naprawdę tego chcesz.

ANETA GRZEGORZEWSKA,

dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Gedeon Richter

Siła tej książki tkwi w relacji autorki do czytelnika. Anna Sarnacka-Smith zabiera nas w podróż, którą sama przebyła, i zdaje osobistą relację ze swojej drogi roz­woju. Zaprasza też do rozmowy gości – ludzi biznesu – którzy uświadamiają nam, że sukces opiera się zwykle na uniwersalnych wartościach i mądrym podejściu do rzeczywistości. Nie ma tu dróg na skróty. Są za to drogowskazy, które być może już widziałeś, ale tutaj znajdziesz je zebrane w jedną spójną mapę działania. Pozostaje ci więc zaznaczyć na tej mapie twój osobisty cel i wyruszyć!

DR ANDRZEJ MALINOWSKI, prezydent Pracodawców RP

Szkoda, że nie przeczytałam tej książki kilka lat wcześniej, na pewno uniknęłabym paru błędów. Polecam ją wszystkim, którzy wierzą, że kierowanie ludźmi może od­bywać się w przyjaźni, równowadze i spokoju.

MARIA SEWERYN, aktorka, reżyser

Wrodzone predyspozycje to mit. Podobnie jak nikt nie przychodzi na świat jako sportowy mistrz czy wybitny artysta, tak też nikt nie rodzi się liderem. Kompetencje niezbędne, by nim się stać, każdy z nas może nabyć. W jaki sposób? Ucząc się od najlepszych w swoich dziedzinach. Anna Sarnacka-Smith zadała sobie trud, by ta­kich ludzi znaleźć. Co więcej, namówiła ich, by podzielili się z nami swoją receptą na sukces. W efekcie powstała książka, która stanowi doskonałe narzędzie dla każdego, kto chce lepiej zarządzać firmą lub organizacją, a wizją jej rozwoju zarażać innych.

RAFAŁ SKÓRSKI, dziennikarz miesięcznika „Businessman.pl”

Posiadanie władzy jest bardzo kuszące, ale bycie liderem to coś więcej niż władza. O tym, jak być odpowiedzialnym liderem, traktuje książka Anny Sarnackiej-Smith.

JACEK WALKIEWICZ, psycholog

O autorce:

Anna Sarnacka-Smith – trener biznesu, konsultant HR z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim; wspiera szefów w doborze pracowników i takim ułożeniu pracy, aby każdy miał możliwość wykorzystania swoich mocnych stron, oraz w kształtowaniu postawy liderskiej. Wprowadziła do Polski badanie kompetencji D3. Lubi wyzwania i wierzy, że to, co najlepsze, jest poza strefą komfortu, stąd pracuje dla rynku europejskiego, mieszkając na co dzień w USA.

Anna Sarnacka-Smith

Everest lidera. O wartościach, silnym zespole i skutecznym przywództwie

230 stron, oprawa miękka ze skrzydełkami, cena 39,90 zł, Wydawnictwo MT Biznes

