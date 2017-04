Czy HR radzi sobie z wyzwaniami cyfrowej transformacji?

Zanim organizatorzy ustalili szczegółową tematykę konferencji, najpierw wraz z Partnerami (ROC Polska i Antal) zrealizowali badanie na temat stanu digitalizacji obszaru HR w naszym kraju. Jego wyniki, które zostaną ogłoszone na początku spotkania, urealniły wyobrażenia o sytuacji działów HR w Polsce i wpłynęły na kształt agendy.

Konferencja „Human Resources w dobie cyfrowej transformacji” podzielona została na cztery bloki tematyczne:

Trendy 2017 w zakresie rozwiązań IT stosowanych w obszarze HR, gdzie przedstawione zostaną zarówno polskie jak i globalne realia

Strategie w zakresie kształtowania polityki digitalizacji obszaru HR, gdzie prelegenci omówią w jaki sposób firmy powinny reagować na wyzwania biznesowe, uwzględniając w tym narzędzia IT

Innowacje – czyli nowości i konkretne inspiracje technologiczne dla zarządzających działami HR, w tym także ciekawe case study

Oraz sesja networkingowa, w której punktem centralnym będzie debata o wzajemnych oczekiwaniach i relacjach między HR a IT.

„Konferencja podejmuje temat dość trudny, wymagający pochylenia się nad oczekiwaniami, jakie biznes oraz młode pokolenia pracowników mają wobec nowoczesnych technologii – mówi Joanna Tarnowska, prezes firmy Profit House sp. z o. o., organizator konferencji - To kwestie, które nie zawsze są w pełni jasne dla kogoś, dla kogo narzędzia i systemy informatyczne nie są tzw. chlebem powszednim, kto na szczegóły technologiczne nie zawsze reaguje pełnym zrozumienia okrzykiem „Aha!”. Rozumiem to, bo sama mieszczę się w tej grupie osób i zdaję sobie sprawę, że są w niej także menedżerowie pracujący w obszarze HR, którzy przecież nie są informatykami. Jako organizatorzy pamiętaliśmy o tym, dlatego język i kwestie merytoryczne zostały dopasowane do oczekiwań uczestników. Jest to język korzyści biznesowych, zrozumiały zarówno dla menedżerów HR, jak i dla szefów IT (CIO), których również zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu”.

Technologie nie będą jednak jedynym wątkiem wydarzenia. Obecni menedżerowie będą mogli także wysłuchać prezentacji i debat eksperckich podejmujących tzw. tematykę miękką, jak również kwestii spędzających obecnie sen z oczu menedżerom w każdej firmie, czyli wdrożenia postanowień GDPR / RODO. Ta ostatnia tematyka w ogromnym stopniu dotyczy bezpośrednio działów HR i zostanie poruszona w czasie konferencji.

Rejestracja i informacje o wydarzeniu: http://hrbusinessclass.pl/conference

Udział w konferencji bezpłatny - po potwierdzeniu zgłoszenia przez organizatora

Dla kogo? Kadra zarządzająca z obszaru HR, członkowie zarządów, dyrektorzy IT

Kiedy? 20 kwietnia 2017 r., godz. 8.30 – 18.00

Gdzie? Restauracja Concept 13, Dom Towarowy VITKAC przy ul. Brackiej 9 w Warszawie