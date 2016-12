Firmy mogą zgłaszać praktyki społecznie odpowiedzialne

Dobre praktyki”. Do 10 stycznia 2017 roku przez formularz dostępny na stronie raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl przedstawiciele firm mogą zgłaszać praktyki i inicjatywy realizowane w 2016 roku.

Jak co roku na początku grudnia Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchamia formularz do rejestracji praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju. Firmy bezpłatnie mogą zgłaszać działania wdrażane w 2016 roku. W oparciu o nie powstaje największy w Polsce (w ubiegłej edycji ponad 800 dobrych praktyk) przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2016 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2016 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

ład organizacyjny,

praktyki z zakresu pracy,

prawa człowieka, środowisko,

uczciwe praktyki operacyjne,

zagadnienia konsumenckie,

zaangażowanie społeczne

rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl do 10 stycznia 2017 roku.

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej Marzeny Strzelczak.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukazuje się od 15 lat. Jubileuszowe wydanie Raportu obok zebrania praktyk CSR realizowanych w 2016 roku, podsumuje dotychczasowe edycje publikacji. Zyska również nową odsłonę merytoryczną i graficzną. Ogłoszenie Raportu nastąpi pod koniec marca 2017 roku.

"Wydanie, które ukaże się w marcu będzie już 15. publikacją z cyklu. Zależało nam, by było szczególne. Stąd o opinie spytaliśmy naszych najważniejszych interesariuszy, a więc same firmy, testując w ten sposób nasze pomysły na ewentualne zmiany. Upewniliśmy się, co jest najcenniejsze dla organizacji, które nie tylko tworzą Raport nadsyłając dobre praktyki, ale i z niego korzystają, szukając inspiracji do działania. Jubileuszowa publikacja będzie więc inna, choć zmiany nie będą rewolucyjne. Liczymy też mocno, że podtrzymamy dobrą tradycję Raportu - kolejnego rekordu zgłoszeń, zarówno jeśli chodzi o liczbę firm, które nadeślą swoje praktyki, jak i listę praktyk długoletnich, która z roku na rok się wydłuża. Wiemy, że polskie firmy są zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu i coraz więcej z nich wdraża zasady zrównoważonego rozwoju w bardzo dojrzałej formie, nadając im strategiczne znaczenie. Zależy nam, by to grono rosło, temu też służy między innymi Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"– mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.\

Źródło: Ministerstwo Rozwoju