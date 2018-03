Trzy czynniki nieustannie wpływają farmaceutyczny łańcuch dostaw - zmiany w prawie, nowe technologie oraz metodologie optymalizujące proces. Niezbędna jest przede wszystkim koordynacja i współpraca pomiędzy wszystkimi działami firmy farmaceutycznej, tak by pracując na optymalnym zapasie, zaspokajać zapotrzebowanie na leki. W branży farmaceutycznej trzeba spełnić szereg rygorystycznych wymagań i regulacji prawnych, obejmujących sposób i warunki przechowywania. Wysyłka leków to skomplikowana operacja logistyczna, biorąc pod uwagę konieczność przestrzegania ustawy o SENT, dotyczącej monitorowania drogowego przewozu towarów w świetle nowelizacji nakładającej obowiązek monitorowania leków zagrożonych brakiem dostępności na rynku.

O tych i innych wyzwaniach będą dyskutować eksperci podczas szóstej już edycji forum Distribution & Logistics for Pharma, które odbędzie się 24-25 kwietnia 2018 w Warszawie. Jest to jedyne w Polsce spotkanie w całości poświęcone optymalizacji łańcucha dostaw w branży farmaceutycznej.

Program forum to m.in.:

- Technologia na rynku farmaceutycznym – zmiany modeli biznesowych i potrzeb pacjenta

- Automatyczne rozwiązania w zakresie magazynowania i obsługi pacjenta

- Biznes farmaceutyczny w obliczu zmian regulacyjnych

- Innowacyjne narzędzia optymalizujące dystrybucję

