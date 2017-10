XXIII FORUM ADO/ABI "Zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)”

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przynosi całkowitą zmianę w podejściu do zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym. Szczegółowo określone, minimalne środki zabezpieczające wskazane w polskich przepisach o ochronie danych osobowych (w szczególności w rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dni 29.04.2004 r.) zostaną zastąpione zasadami wymagającymi indywidualnego podejścia do bezpieczeństwa, co powinno przekładać się na większą aktywność i samodzielność adresatów obowiązków.

XXIII Forum ADO/ABI zostanie w całości poświęcone właśnie problemom zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym, zgodnego z przepisami RODO. Oprócz przedstawienia nowych przepisów prawa w tym zakresie prelegenci zajmą się sposobami realizacji nowych wymagań, a w szczególności kryterium ryzyka zawartym w RODO. Ponadto zostaną omówione szczegółowe kwestie dotyczące potrzebnych funkcjonalności w systemie informatycznych oraz problemy organizacyjne, tj. roli inspektora ochrony danych oraz nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

