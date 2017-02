Kobieta i przedsiębiorczość, czyli „III Dzień Kobiet Biznesu”  - już ruszyły zapisy

To trzecia edycja wyjątkowych warsztatów skierowanych zarówno do pań, które prowadzą już swoje firmy jak i do tych, które dopiero planują otwarcie biznesu. Specjalnie na tę okazję Fundacja zaprosiła wyjątkowych prelegentów. Z myślą o potrzebach biznesowych uczestniczek eksperci podpowiedzą, jak omawiane zagadnienia samodzielne wdrożyć we własnej firmie.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 wystąpieniem Marka Barona na temat efektywnej konfiguracji fan page ’a. O błędach, jakie najczęściej są popełniane w sprzedaży opowie Natalia Kościuk, założycielka Pracowni Biznesu – firmy doradzającej małym i średnim przedsiębiorcom w zakresie sprzedaży i marketingu. Natomiast Dorota Mastalska z Areny Biznesu przybliży paniom jak efektywnie nawiązywać kontakty biznesowe. Po przerwie Emilia Bartosiewicz, ekspert od budowania osobistej marki w Internecie wyjaśni jak stworzyć profesjonalne CV i jak zwiększyć swoją rozpoznawalność w sieci.

Na zakończenie spotkania odbędzie się loteria wizytówkowa i konkursy z nagrodami.

Do wygrania wiele ciekawych upominków ufundowanych przez partnerów wydarzenia m.in.: Nessi Sportswear, sieci salonów kosmetycznych Yasumi, Glov, kosmetyki DLA i Mary Kay.

Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w warsztatach już dziś zapraszamy do rejestracji online poprzez formularz rejestracyjny, który znajduje się pod linkiem:

https://fundacja.taxcare.pl/wydarzenie/dzien-kobiet-biznesu/

Udział w warsztatach jest bezpłatny w związku z tym liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej na stronie https://fundacja.taxcare.pl oraz Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1168362493283659/

