Obowiązki adresowe – nowe regulacje od 15 marca 2018 r.

Nowelizacja dokonana została w celu rozwiązania realnych problemów, które pojawiały się w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych, a które nie były adresowane przez dotychczas obowiązujące prawo. Jednym z istotniejszych problemów pojawiających się w trakcie postępowań, wobec braku aktualnych danych podmiotów, były problemy ze skutecznym doręczeniem przez sądy wezwań lub orzeczeń kierowanych do członków organu uprawnionych do reprezentacji podmiotu w trakcie prowadzenia postępowań z urzędu lub na wniosek.

Prowadziło to do wydłużania czasu trwania postępowań oraz zwiększenia ich kosztów, ponieważ sąd zobowiązany był podejmować dodatkowe czynności zmierzające do ustalenia adresu osób, na które np. nałożono grzywnę w wyniku prowadzonego postępowania przymuszającego. Formalnie pozbawiało to także zainteresowanych prawa do zaskarżenia postanowienia, gdyż do tego konieczne jest jego doręczenie.

Nowe obowiązki

W odpowiedzi na powyższy problem, ustawa wprowadziła obowiązek podawania przy zgłoszeniu spółki do rejestru adresów do doręczeń dla osób reprezentujących podmiot oraz członków organu uprawnionego do powoływania zarządu, a także obowiązek złożenia do właściwego sądu informacji uzupełniającej w tym zakresie dla spółek już zarejestrowanych. W najczęstszym przypadku, gdy organem uprawnionym do powoływania zarządu jest zgromadzenie wspólników, zgłoszeniu podlegać będą imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń tych wspólników. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, zgłoszeniu podlegać będą imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Zgłoszenia adresu może dokonać osoba, której adres podlega zgłoszeniu lub właściwy podmiot wpisany do rejestru. Zgłoszenie adresu lub zmiany adresu dokonywać się będzie na podstawie oświadczenia, a zatem bez potrzeby wypełniania formularzy.

Należy pamiętać, że adresy do doręczeń nie muszą być adresami zamieszkania lub zameldowania poszczególnych osób, może być to adres spółki bądź inny adres. Ważne jest, że zgłoszeniu podlegać będzie każda zmiana w zakresie powyższych danych. Dobrą informacją jest, że zgłoszenie zmiany nie będzie objęte opłatą od złożenia dokumentów do akt rejestrowych. W przypadku gdyby adres do doręczeń znajdował się poza obszarem UE, należało będzie wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Co do jawności adresów do doręczeń, nie będą one wpisywane do rejestru, ale objęte będą zasadą jawności formalnej, co oznacza, że każdy będzie miał prawo zapoznać się z nimi poprzez dokonanie przeglądu akt rejestrowych.

