Jak dokonać potrącenia komorniczego z trzynastki za 2017 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega zajęciu do pełnej wysokości, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W pozostałych przypadkach taka wypłata podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu pracy. Państwa postępowanie jest prawidłowe w zakresie dokonywania potrąceń kilka razy w miesiącu. Pracodawca może dokonywać potrąceń od każdego świadczenia, które im podlega, wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu. W przypadku kilku wypłat każdą można pomniejszyć o należność dla komornika. Warunkiem jest jednak zachowanie jednej kwoty wolnej od potrąceń oraz kwoty granicznej potrąceń. Należy więc zsumować wszystkie składniki wynagrodzenia przysługujące za dany miesiąc, aby wyznaczyć kwotę wolną od potrąceń oraz ich limit.

Wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, ale także inne jego zmienne i stałe elementy o charakterze obowiązkowym i dobrowolnym (np. premie, dodatki, nagrody, prowizje). Jako składniki wynagrodzenia podlegają one ochronie przed potrąceniami w granicach i wysokości, którą gwarantuje Kodeks pracy. Do wynagrodzenia wlicza się także świadczenia w naturze po przeliczeniu ich na wartość pieniężną. Ochronie podlegają też inne świadczenia o charakterze finansowym pozostające w związku ze stosunkiem pracy. Są to: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem prawa, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenie urlopowe.

Jeżeli w danym miesiącu, oprócz wynagrodzenia miesięcznego, dochodzi do wypłaty składników za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (np. premii kwartalnej, nagrody rocznej), wówczas potrąceń należy dokonać od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej wszystkie jego składniki. Nie oznacza to jednak, że nie można z każdej wypłaty dokonać potrąceń komorniczych, gdy składniki te są wypłacane w różnych terminach. Jeżeli w jednym miesiącu dochodzi do kilku wypłat, np. na początku miesiąca jest wypłacana premia kwartalna, a pod koniec - wynagrodzenie zasadnicze, to w celu ustalenia wysokości potrącenia, z uwzględnieniem jednej kwoty wolnej, należy zsumować kwoty netto tych składników.