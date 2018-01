Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA za 2017 r.

Informację ZUS IWA powinni złożyć płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Jest to dokument, który należy złożyć najpóźniej 31 stycznia za rok poprzedni. Przekazane w ten sposób dane posłużą do wyliczenia przez ZUS wysokości stopy procentowej składki wypadkowej dla tych płatników, którzy zobowiązani byli składać ZUS IWA przez 3 kolejne lata (a więc 2015 r., 2016 r., i 2017 r.). Pozostali płatnicy stopę procentową składki wypadkowej będą musieli ustalić we własnym zakresie.