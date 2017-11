Ulgi podatkowo-celne dla rezydentów wolnej strefy ekonomicznej „BREST” Białoruś

Podstawowym wymogiem co do projektów inwestycyjnych realizowanych w WSE „BREST”- stanowi deklaracja włożenia inwestycji w wysokości nie mniejszej niż 1 mln Euro albo ekwiwalentna suma (wkład niepieniężny) w wysokości nie mniejszej od 500 000 Euro, pod warunkiem realizacji zadeklarowanej inwestycji w okresie 3 lat od momentu zawarcia Umowy o warunkach działalności w WSE „BREST”.

Inwestorzy WSE „BREST” posiadają bezpośredni dostęp do rynku konsumpcyjnego Unii Europejskiej (Polska) oraz Wspólnoty Niepodległych Państw (Rosja, Ukraina, Białoruś) jak również Unii celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu, która to posiada wspólne regulacje celne i możliwość dostępu do rynku w którym zamieszkuje około 170 mln ludzi.

W ramach działania specjalnego reżimu prawnego, rezydenci WSE „BREST” posiadają pewne przywileje, w tym także natury podatkowej i celnej.

Rezydenci WSE „BREST” posiadają następujące ulgi podatkowe:

1. Przychód otrzymany w wyniku realizacji produkcji własnej jest zwolniony z opłaty podatku od przychodu w okresie 10 lat kalendarzowych od momentu zadeklarowania przychodu. Po upływie powyższego terminu, podatek jest uiszczany o obniżonej stawce o 50% (9%).

2. Rezydenci zwolnieni są od podatku od nieruchomości.

3. Grunty znajdujące się na terytorium WSE „BREST” zwolnione są od podatku od gruntu bez względu na przeznaczenie tego gruntu.

4. Rezydenci nie uiszczają także czynszu za wynajem gruntów znajdujących się na terytorium WSE „BREST”.

5. Rezydenci nie uiszczają podatku VAT co do towarów wwożonych do WSE w celu wyprodukowania towarów w ramach zgłoszonego projektu inwestycyjnego.

Preferencje celne

Na terytorium WSE „BREST” dla każdego rezydenta, po uzgodnieniu z Państwowym Komitetem Celnym Białorusi wyznaczany jest terytorium wolnej strefy celnej (dalej jako STZ-swobodnaja tamożennaja zona ros.).

Na terytorium STZ w przewidzianym trybie dokonuje się odprawy celnej wwożonego towaru oraz eksportu, które to stanowią produkcję własną.

Reżim celny STZ ma następujące cechy:

Istnieje jedyna przestrzeń celna oraz reżim wolnego handlu w ramach Unii celnej pomiędzy Białorusią, Rosją a Kazachstanem.

1. W wypadku importu na terytorium STZ nie uiszcza się opłaty celnej i podatków oraz nie stosuje się zasad polityki ekonomicznej:

- co do towarów wwożonych spoza terytorium Unii celnej,

- co do towarów wwożonych z terytorium Unii celnej, pochodzące z państw trzecich i dopuszczonych do obrotu wolnego w państwach Unii celnej.

2. W wypadku eksportu z terytorium STZ opłaty celne i podatki nie są ściągane oraz zasady polityki ekonomicznej nie są stosowane co do towarów wywożonych z terytorium celnego Unii celnej (zgłaszany jest wówczas reżim eksportu) , pod warunkiem że należą do produkcji własnej oraz zostały uznane za pochodzące z terytorium Unii celnej.

3. Produkcja własna rezydentów WSE „BREST” nie jest ani kwotowana ani licencjonowana w wypadku wwozu towaru na pozostałą część terytorium Unii celnej, za wyjątkiem towarów co do których Białoruś posiada zobowiązania międzynarodowe.

