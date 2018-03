Na jakich zasadach pracodawca finansujący posiłki swoim zatrudnionym może skorzystać ze zwolnienia składkowego

Obowiązek opłacania składek ZUS od wartości posiłków zapewnionych pracownikom jest uzależniony m.in. od tego, czy do zapewnienia posiłków zobowiązują pracodawcę przepisy bhp, czy udziela on tego świadczenia bez ciążącego na nim obowiązku. W wielu przypadkach konieczne jest ustalenie wartości pieniężnej udostępnianych posiłków, ponieważ zwolnienie ze składek obowiązuje tylko do określonej kwoty.