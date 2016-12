Kiedy następuje zakończenie umowy na zastępstwo?

Nie, pracodawca nie może udzielić osobie zatrudnionej na zastępstwo wolnego, kiedy osoba zastępowana wróciła do pracy. Ostatnim dniem zatrudnienia zastępcy jest bowiem ostatni dzień usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej. Zakończenie nieobecności zastępowanej osoby albo zakończenie zawartego z nią stosunku pracy w czasie trwania tej nieobecności skutkuje automatycznym zakończeniem umowy na zastępstwo. W sytuacji z pytania w dniu 30 stycznia 2017 r. osoba zastępująca nie jest już zatrudniona, a co za tym idzie, nie może korzystać z wolnego na opiekę nad dzieckiem ani urlopu wypoczynkowego.

Termin zakończenia umowy na zastępstwo

W umowach na zastępstwo najczęściej wskazuje się, że jest ona zawarta na czas trwania usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika. W takich sytuacjach koniec tej nieobecności lub zakończenie przez osobę zastępowaną zatrudnienia skutkować będzie także zakończeniem zatrudnienia zastępcy, bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych działań przez pracodawcę. Z chwilą powrotu zastępowanego pracownika do pracy ziścił się warunek przewidziany w umowie o pracę na zastępstwo i umowa ta rozwiązała się z chwilą powrotu do pracy pracownika zastępowanego. Nawet późniejsza nieobecność zastępowanej pracownicy nie może zmieniać tej oceny (postanowienie SN z 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I PK 233/11).

Osoba dotychczas zastępowana i osoba zastępująca nie mogą jednocześnie świadczyć pracy.

Ostatnim dniem zatrudnienia osoby zastępującej jest dzień poprzedzający powrót do pracy osoby zastępowanej, dokładniej – jest to ostatni dzień jej usprawiedliwionej nieobecności. Jeżeli w przypadku wskazanym w pytaniu przyczyną usprawiedliwionej nieobecności jest np. urlop rodzicielski czy wychowawczy zastępowanego pracownika trwający do 29 stycznia, to ten dzień byłby ostatnim dniem pozostawania w stosunku pracy zastępcy. Jeżeli jednak przyczyną jest choroba czy urlop i ostatnim dniem nieobecności byłby piątek 27 stycznia, a poniedziałek 30 stycznia byłby pierwszym dniem pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy, to dniem końcowym trwania umowy na zastępstwo byłby piątek 27 stycznia. W tej sytuacji w sobotę 28 stycznia nie mielibyśmy już do czynienia z trwającą usprawiedliwioną nieobecnością.

