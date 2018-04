Jak wykazywać w ewidencji i w JPK_VAT wydatki na paliwo

Zakupy dotyczące posiadanego samochodu osobowego powinien Pan wykazywać w ewidencji VAT, a w konsekwencji w plikach JPK_VAT, z ograniczoną do 50% kwotą netto oraz VAT. Taki sposób postępowania jest bezpieczniejszy i w praktyce najczęściej stosowany przez podatników. Poza tym potwierdza go także Ministerstwo Finansów. Szczegóły w uzasadnieniu.

Ewidencja VAT powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Powoduje to, że zapisy w ewidencji VAT (a w konsekwencji dane wskazywane w plikach JPK_VAT) powinny być dokonywane w sposób pozwalający na prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz informacji podsumowujących.

Pytanie Czytelnika dotyczy wydatków ponoszonych na zakup paliwa do samochodu osobowego. Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT kwota podatku naliczonego dotycząca wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest, co do zasady, ograniczona do 50% (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Zwrócić należy uwagę, że ograniczenie to dotyczy kwoty podatku naliczonego, a nie ograniczenia prawa do odliczenia. W konsekwencji prawo do odliczania kwot podatku naliczonego dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje najczęściej w całości (jeśli podatnik prowadzi działalność tylko opodatkowaną), jednak odnosi się do kwot podatku naliczonego ograniczonych do 50%.

Jest to o tyle istotne, że z objaśnień do deklaracji VAT-7/VAT-7K wynika, iż w części D. tych deklaracji wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia. Co sugeruje, że tak jak w tym przypadku, gdy prawo do odliczenia podatnikowi przysługuje w całości, wartości towarów i usług wykazuje się w części D. w całości, mimo że VAT jest ograniczony do 50%.

Gdy samochód jest wykorzystywany do działalności mieszanej, kwota VAT naliczonego jest ograniczona do 50%.

Zauważyć jednak należy, że w praktyce większość podatników wykonujących wyłącznie czynności opodatkowane, wykazuje wydatki związane z pojazdami samochodowymi, w których przypadku kwota podatku naliczonego jest ograniczona do 50%, w ewidencji VAT oraz deklaracjach VAT-7/VAT-7K, ograniczając do połowy zarówno wartość netto, jak i VAT.

