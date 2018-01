Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa struktura JPK_VAT

Z dotychczas obowiązującej struktury pliku usunięto część pól z informacjami uznanymi przez MF za niepotrzebne oraz dodano nowe, wymagalne pola do wypełnienia. Gdyby podatnik skorzystał w raportowaniu ze starej struktury, przesłany plik zostanie uznany za niezgodny z obowiązującym schematem, a w efekcie może nie zostać przyjęty.

W JPK_VAT, obowiązkowym od stycznia 2018 r., dodano pole „Nazwa Systemu”, w które podatnik powinien wpisać nazwę programu przy pomocy którego prowadzi ewidencję VAT. Jest to konsekwencją wchodzących od 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy o VAT: Art. 109 ust. 8a wprowadza obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych w zakresie ewidencji VAT w formie elektronicznej tj. przy użyciu programów komputerowych.

Dużą zmianą w wersji struktury JPK_VAT jest wprowadzenie zasady numerowania składanych korekt plików JPK. W obowiązującej jeszcze za 2017 rok wersji, wystarczyło wskazać, czy składany plik JPK_VAT jest składany po raz pierwszy lub czy jest korektą wcześniej składanego pliku. W nowej wersji przewidziano możliwość złożenia do 999 korekt. Ciekawą zmianą jest także wprowadzenie pola, w którym podatnik może wskazać adres e-mail, do przesyłania informacji zwrotnych przez służby skarbowe. Na tym przykładzie bardzo dobrze widać, że służby skarbowe stawiają na komunikację w formie elektronicznej: pozwala to skrócić czas wymiany informacji z podatnikiem i znacznie ograniczyć jej koszty. Warto w tym kontekście przypomnieć, że od deklaracji za styczeń wszyscy podatnicy będą zobowiązani do składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K wyłącznie w postaci elektronicznej, kończy się bowiem okres przejściowy przewidziany w ustawie VAT.

Do obsługi nowych wzorów JPK_VAT, niezbędne jest zaktualizowanie oprogramowania. Od 1 stycznia 2018 rejestrów VAT nie można już prowadzić ręcznie poza programami komputerowymi,

a obowiązek składania JPK_VAT ciąży na wszystkich podatnikach VAT.

Autor: Bogdan Zatorski, ekspert biznesowy Sage

