Podzielona płatność w VAT od 1 kwietnia 2018 r.

Istotną nowością dla podatników VAT będzie z pewnością mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Nad nowelizacją ustawy o VAT w tym zakresie trwają obecnie prace legislacyjne w Sejmie. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia 2018 r. Stosowanie tego mechanizmu ma być co do zasady dobrowolne ale ma się to podatnikom opłacać, bo przewidziano konkretne korzyści podatkowe dla wybierających split payment.