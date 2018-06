Split payment może być popularną metodą regulowania faktur

Przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności wejdą w życie 1 lipca br. Przewidują, że do standardowego rachunku wykorzystywanego w działalności gospodarczej banki otworzą każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności z wykorzystaniem split payment, to kwota netto trafi na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostanie przelana na konto VAT.

Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT będą ograniczone - z zasady będzie można regulować nimi zobowiązania VAT wobec fiskusa, bądź płacić dostawcom część dotyczącą VAT, także na specjalne konto. Inne wykorzystanie środków z rachunku VAT będzie możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego i po upływie określonego czasu. Celem zmian jest walka z wyłudzeniami VAT z użyciem tzw. znikających podatników, zwiększenie dochodów podatkowych, pewności działalności gospodarczej i równości zasad konkurencji.

reklama reklama

Co prawda mechanizm split payment nie będzie obowiązkowy, niemniej eksperci podatkowi są zdania, że może stać się dość powszechny.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Partner w Crido Taxand Roman Namysłowski zwrócił uwagę na zapowiedzi niektórych dużych państwowych firm, że będą korzystać ze split payment. "Poprzez relacje właścicielskie firmy państwowe zostały skutecznie zachęcone do tego, żeby skorzystać z podzielonej płatności. To spowoduje, że kolejne podmioty będą musiały wchodzić w ten mechanizm" - powiedział PAP Namysłowski.

Prawdopodobnie nie wszystkie pieniądze znajdujące się na koncie VAT firmy będą w stanie wykorzystać na zapłatę podatku do urzędu skarbowego, część zostanie zapewne przeznaczona na płatności faktur - też na konta VAT. "W ten sposób będziemy mieć do czynienia z +mini lawiną+ podzielonej płatności" - ocenił Namysłowski.

Jego zdaniem zainteresowanie split payment będzie rosło także dlatego, że jest to mechanizm, który ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. Dla fiskusa wykorzystanie podzielonej płatności będzie świadczyć o dochowaniu przez firmę należytej staranności w VAT.

"Jeżeli zastanawiałbym się, co kreuje większe bezpieczeństwo dla podatników VAT, to podzielona płatność jest jednym z takich mechanizmów i rozważałbym jej wdrożenie w firmie" - radzi Namysłowski.

Także partner w kancelarii KNDP Andrzej Nikończyk spodziewa się, że split payment może zyskać na popularności. "Jeżeli duże podmioty, spółki skarbu państwa będą płacić w tym mechanizmie, to na rachunkach