Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – warunki uzyskania

Kto wydaje?

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych można uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Właściwym podmiotem, do którego będzie można zwrócić się z wnioskiem jest ten ze względu na lokalizację punktu planowanej sprzedaży alkoholu. Jeśli natomiast pozwolenie ma obejmować sprzedaż hurtową, a nie detaliczną, z siedzibą lokalu na terenie województwa – dokument uprawniający jest wydawany przez marszałka województwa (dotyczy napojów alkoholowych do 18 procent) lub ministra właściwego do spraw gospodarki (w przypadku alkoholi powyżej osiemnastoprocentowych). Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony: napojami alkoholowymi do 18% - nie dłuższy niż 2 lata, zaś tymi powyżej tej skali - nie dłuższy niż rok. Dla trunków powyżej 18% ustala się ponadto limit w wysokości minimum 250 tys. litrów 100% alkoholu rocznie.

Jak wygląda wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców;

4) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

5) wnioskowany limit – dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia na trunki powyżej 18 procent

6) wnioskowany termin ważności zezwolenia;

7) oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.

Opłaty

Polskie ustawodawstwo przewiduje zezwolenia na trzy rodzaje trunków w ramach obrotu hurtowego:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18% zawartości alkoholu.

Od zasobności alkoholu w trunku uzależniona będzie wysokość wniesionej opłaty za pozwolenie.

Za wydanie zezwoleń dla przedsiębiorców chcących prowadzić sprzedaż hurtową i występujących o nie po raz pierwszy, ustala się opłatę w wysokości 4000 zł. Uiszczenia opłaty w takiej samej wartości żąda się również w stosunku do tych, którzy za sprzedaż w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyli kwoty 1 000 000 zł.

W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł i zezwoleń dla napojów do 18 % opłatę za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Dalsze wymogi…

Uzyskanie wymaganego zezwolenia nie gwarantuje przedsiębiorcy pełnej swobody w prowadzonej działalności. Chcąc ją dalej realizować zgodnie z prawem, musi spełniać inne warunki, jak posiadanie tytułu prawnego do korzystania z właściwego miejsca do przechowywania alkoholi – tzw. stacjonarny magazyn. Sprzedający jest zobligowany również przekazywać organowi wydającemu koncesję informację o wielkości sprzedaży trunków, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.