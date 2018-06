Ile (pieniędzy) kosztuje wychowanie dzieci w Polsce

Centrum im. Adama Smitha przygotowało siódmą edycję raportu "Koszty wychowania dzieci w Polsce 2018" (poprzedni raport jest z roku 2017). Eksperci Centrum szacują, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 190 do 210 tys. zł, a dwójki dzieci od 350 do 385 tys. zł, trójki zaś od 460 do ponad 500 tys. zł (koszty wychowania trzeciego dziecka stanowią ok. 60% kosztów wychowania pierwszego).