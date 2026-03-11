REKLAMA

Nowe przepisy zagrażają branży? Rolnicy i przetwórcy biją na alarm

Nowe przepisy zagrażają branży? Rolnicy i przetwórcy biją na alarm

11 marca 2026, 12:59
Nowe przepisy zagrażają branży? Rolnicy i przetwórcy biją na alarm
Nowe przepisy zagrażają branży? Rolnicy i przetwórcy biją na alarm
Shutterstock

W ocenie przedstawicieli polskiego sektora rolno-spożywczego wprowadzenie w życie kolejnych regulacji obciążających rolników i przetwórców pozbawi ich możliwości długofalowego planowania rozwoju - wynika z przedstawionego w poniedziałek stanowiska organizacji branżowych.

Przedstawiciele organizacji skupiających przetwórców i rolników zwrócili się z apelem do władz o ustanowienie „dwuletniego moratorium legislacyjnego na nowe ustawy i rozporządzenia, które mogą prowadzić do wzrostu kosztów, obciążeń administracyjnych lub ryzyk inwestycyjnych w polskim rolnictwie oraz sektorze rolno-spożywczym”.

Narastające koszty i utrudnienia dla firm

Sygnatariusze zaznaczyli, że w ostatnich latach sektor mierzy się z kumulacją nowych obowiązków regulacyjnych, które nakładają na przedsiębiorców wymogi środowiskowe, fiskalne, technologiczne oraz sprawozdawcze.

Brak koordynacji pomiędzy kolejnymi projektami ustaw prowadzi do narastania kosztów stałych, ograniczenia przestrzeni inwestycyjnej oraz konieczności ciągłego dostosowywania procesów produkcyjnych. W efekcie przedsiębiorstwa - zwłaszcza małe i średnie - tracą zdolność do długofalowego planowania rozwoju, a część z nich zmuszona jest do ograniczenia działalności lub rezygnacji z inwestycji modernizacyjnych” - wskazano w apelu.

Organizacje branżowe zwróciły uwagę, że wpływ nadmiernych regulacji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście postępującej liberalizacji handlu międzynarodowego, która następuje m.in. w związku z zawarciem przez UE umowy z krajami Mercosur i zmianami w relacjach handlowych z Ukrainą.

Kontrowersyjne projekty ustaw

W apelu wymieniono przygotowywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiany regulacji, które w ocenie sygnatariuszy mogą negatywnie wpłynąć na stan sektora rolno-spożywczego. Wskazano tu m.in. projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, który może „potęgować negatywne skutki procedur administracyjnych związanych z budową nowoczesnych obiektów hodowlanych oraz zwiększać wpływ organizacji ekologicznych blokujących rozwój hodowli w Polsce”.

W opinii sygnatariuszy ryzyko negatywnych następstw niesie ze sobą również projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, który „koncentruje się na aspektach fiskalnych, pomijając potrzeby i uwarunkowania związane z bezpieczeństwem oraz jakością żywności”.

Dyrektora generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner ocenił, że zrozumienie dla specyfiki sektora rolno-spożywczego widać jedynie w resorcie rolnictwa, natomiast w pozostałych go brakuje.

Głos ekspertów i liderów branży

- Widzimy (brak zrozumienia - PAP) to na przykład w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, chociażby przy okazji projektu dotyczącego rozszerzonej odpowiedzialności producenta i podatku na opakowania żywności. I dlatego dzisiaj chcemy powiedzieć: musicie nas zauważyć, musicie nas wspierać, musicie zdjąć część obciążeń, nie możecie dopuścić do kolejnych - powiedział Gantner podczas poniedziałkowej konferencji.

Obecna na konferencji prezeska Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska stwierdziła, że branża mleczarska bezskutecznie próbuje dotrzeć ze swoimi argumentami do resortu klimatu i środowiska. Jak zauważyła, produkcja mleka oraz mleczarstwo, zarówno w Polsce jak i Europie, znajduje się w kryzysie.

- Dajemy bardzo silne argumenty na temat ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i mówimy, że w wielkim stopniu przełoży się ona na niekorzyść także na rolników, bo w naszym sektorze to oni są właścicielami spółdzielni (mleczarskich - PAP). (...) Zaczynamy powoli tracić rolników, ponieważ nie jesteśmy w stanie płacić na tyle wysokiej ceny (za mleko - PAP), by przy wysokich kosztach rolnicy, zwłaszcza ci mali, mogli utrzymywać swoje gospodarstwa - powiedziała.

Apel do władz państwowych o wprowadzenie dwuletniego moratorium legislacyjnego dla polskiego rolnictwa sektor spożysektora rolno-spożywczego” wystosowały wspólnie m.in.: Polska Federacja Producentów Żywności - Związek Pracodawców, Polska Izba Mleka, Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, Krajowa Rada Izb Rolniczych.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
W ocenie przedstawicieli polskiego sektora rolno-spożywczego wprowadzenie w życie kolejnych regulacji obciążających rolników i przetwórców pozbawi ich możliwości długofalowego planowania rozwoju - wynika z przedstawionego w poniedziałek stanowiska organizacji branżowych.
