Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki
Spotkania odbywają się w formule „na żywo” o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 17 marca br. tematem spotkania będą fundajcje rodzinne.
Już 17 marca 2026 r. o godz. 9:00 zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki. Podczas spotkania nasz ekspert Piotr Aleksiejuk (radca prawny, Partner Zarządzający kancelarii Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy, Prezes Stowarzyszenia Sukcesja Firm Rodzinnych) opowie o najważniejszych doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem fundacji rodzinnych w Polsce
- Jak instytucja fundacji rodzinnej przyjęła się w polskiej praktyce
- Jak organy skarbowe, sądy podchodzą do fundacji rodzinnej
- Czy ustawodawca pomaga, czy przeszkadza dla przyszłego funkcjonowania fundacji rodzinnej
Nie przegap tej rozmowy. Zapisz się już dziś!
