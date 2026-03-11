REKLAMA

Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki

Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki

11 marca 2026, 09:16
Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki
Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki
Spotkania odbywają się w formule „na żywo” o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 17 marca br. tematem spotkania będą fundajcje rodzinne.

Kawa z INFORLEX – cykl bezpłatnych spotkań online!

Już 17 marca 2026 r. o godz. 9:00 zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki. Podczas spotkania nasz ekspert Piotr Aleksiejuk (radca prawny, Partner Zarządzający kancelarii Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy, Prezes Stowarzyszenia Sukcesja Firm Rodzinnych) opowie o najważniejszych doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem fundacji rodzinnych w Polsce

  • Jak instytucja fundacji rodzinnej przyjęła się w polskiej praktyce
  • Jak organy skarbowe, sądy podchodzą do fundacji rodzinnej
  • Czy ustawodawca pomaga, czy przeszkadza dla przyszłego funkcjonowania fundacji rodzinnej

Nie przegap tej rozmowy. Zapisz się już dziś!

Źródło: INFOR
Moja firma
Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki
11 mar 2026

Spotkania odbywają się w formule „na żywo" o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 17 marca br. tematem spotkania będą fundajcje rodzinne.
Umowa Indie - UE sfinalizowana. Oto 5 wniosków dla biznesu. To trzeba wiedzieć
10 mar 2026

Umowa Indie - UE to jedna z najważniejszych umów handlowych ostatnich dekad. Dla polskich firm to nie tylko szansa, ale i test przygotowania. Oto 5 kluczowych wniosków, jakie płyną z umowy o wolnym handlu dla biznesu.
Największe ryzyko dla danych zaczyna się wewnątrz firmy
10 mar 2026

Naruszenie zasad bezpieczeństwa organizacji nie zawsze pochodzi z zewnątrz. Przyczyną może być były pracownik, który postanawia wykorzystać przeciwko byłemu pracodawcy posiadane informacje. Przykład to ostatni wyciek danych wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej w województwie pomorskim, spowodowany najprawdopodobniej właśnie działaniami byłego pracownika.
Przelew natychmiastowy. Prezydent podpisał ustawę implementującą unijne przepisy
09 mar 2026

Karol Nawrocki podpisał ustawę wdrażającą do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące przelewów natychmiastowych. Regulacje obejmują także rozwiązania związane z przymusową restrukturyzacją banków.

Nowy obowiązek uderzy w małe firmy. Dla części większe wyzwanie niż KSeF
06 mar 2026

Przedsiębiorcy muszą prowadzić podatkową księgę w formie elektronicznej i wysłać ją fiskusowi w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprogramowanie trzeba kupić samemu - pisze „Rz". To dla wielu małych firm większa rewolucja niż KSeF – twierdzą eksperci.
Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej
06 mar 2026

Usługi księgowe i podatkowe, e-commerce oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami – w tych branżach największy jest udział kobiet w zarządach - informuje „Rz".
AI kusi mikroprzedsiębiorców, lecz wielu nie wie, jak zacząć
05 mar 2026

„AI w mikroprzedsiębiorstwach 2025. Potrzeby, praktyka, bariery” to pierwszy w Polsce raport o wdrażaniu sztucznej inteligencji w mikrofirmach. Pokazuje, że choć 3 na 4 przedsiębiorców dostrzega rolę AI, tylko 3,2% ma wysoką wiedzę w tym obszarze. Największą barierą pozostaje luka kompetencyjna – jak przełożyć możliwości technologii na działania biznesowe.
Cyfrowy paszport produktu nadchodzi - konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE
05 mar 2026

Cyfrowy paszport produktu nadchodzi (DPP - Digital Product Passport). Jakie będą konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE? To duża szansa dla Polski jako wschodniej bramy do Europy.

Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.
05 mar 2026

Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.: jakość zamiast przypadkowych gadżetów firmowych, pełna obsługa firmowego merchu, merch jako stała platforma, presja czasu jako nowe kryterium wyboru, AI zmienia zasady gry.
Sukcesja bez konfliktów – jak przygotować firmę rodzinną na zmianę pokoleniową?
05 mar 2026

„Nie chcę, żeby się pokłócili” – powiedział właściciel firmy produkcyjnej, który od 30 lat budował markę rozpoznawalną w całym regionie. Miał troje dzieci. Dwoje pracowało w firmie. Trzecie – nie. Formalnie wszystko było proste. Emocjonalnie – nic nie było oczywiste.
