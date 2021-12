Crowdfunding nieruchomości. Czym jest, jakie daje możliwości?

Crowdfunding nieruchomości. Globalna wartość zbiorowego inwestowania w nieruchomości (crowdfunding nieruchomościowy) prawdopodobnie będzie rosła nawet o 30% - 50% rocznie. Niekwestionowanym liderem pod względem crowdfundingu (nie tylko nieruchomościowego) stały się Chiny. Tamtejszy rynek jest jednak ryzykowny. W Polsce crowdfunding nieruchomościowy rozwija się stabilnie mimo pandemii koronawirusa.

e-TOLL PL a e-TOLL PL BILET. Czym rożnią się te aplikacje?

e-TOLL PL a e-TOLL PL BILET. e-TOLL jest jedynym system do wnoszenia opłaty elektronicznej dla kierowców samochodów ciężarowych oraz opłaty za przejazd autostradami A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica przez użytkowników pojazdów lekkich. e-TOLL to też dwie rządowe aplikacje, które można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz AppStore. e-TOLL PL BILET przeznaczona jest do zakupu e-biletu autostradowego przez kierowców pojazdów lekkich. e-TOLL PL jest bezpłatną alternatywą dla urządzeń OBU/ZSL i została przygotowana głównie z myślą o użytkownikach pojazdów ciężkich.

RPP podwyższyła stopy procentowe, referencyjna w górę o 50 pb do 1,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 8 grudnia podwyższyła stopy procentowe NBP - referencyjną o 50 pb do 1,75 proc., depozytową o 50 pb do 1,25 proc., lombardową o 50 pb do 2,25 proc., redyskontową weksli o 50 pb do 1,80 proc., dyskontową weksli o 50 pb do 1,85 proc.

Wynajem mieszkania – dynamiczny wzrost stawek czynszu

Rynek wynajmu mieszkań przeżył w październiku odrodzenie. Duży wpływ na to miał powrót studentów do nauki stacjonarnej. Przełożyło się to na duży wzrost stawek czynszu za najem mieszkania. O ile?

Mandat za zanieczyszczanie drogi

Mandat za zanieczyszczanie drogi jest realnym scenariuszem. I co więcej, może być naprawdę surowy. Co należy o nim wiedzieć? Zaraz o tym opowiemy.

Czy straż miejska może wystawić mandat na osiedlu zamkniętym?

Czy straż miejska może wystawić mandat na osiedlu zamkniętym? No i tu pojawiają się pewne problemy... Zaraz o nich opowiemy.

Odzysk surowców. Do 31 stycznia firmy mogą wnioskować o dofinansowanie szkoleń

Odzysk surowców. Firmy z sektora odzysku surowców do 31 stycznia 2022 r. mogą wnioskować o dofinansowania z PARP do szkoleń dla pracowników; kwota dofinansowania na osobę wynosi 6684 zł netto - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w środę.

Branża turystyczna: więcej turystów w polskich hotelach i pensjonatach

Branża turystyczna: więcej turystów w polskich hotelach i pensjonatach. W sierpniu i we wrześniu br. więcej turystów skorzystało z polskich hoteli i pensjonatów niż w 2020 r - wynika z opublikowanych w środę danych Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu gości było o 20,1 proc. więcej, natomiast we wrześniu ich liczba zwiększyła się o 36,5 proc. r/r.

Ransomware, czyli zagrożenie dla branży handlowej

Ransomware - to ten rodzaj ataków, których celem jest branża handlowa. Według analizy ekspertów firmy Sophos, aż 44% należących do niej firm doświadczyło w ostatnim roku cyberataku, w którym przestępcy zaszyfrowali dane i żądali okupu za ich odblokowanie. Koszty związane z obsługą tych zdarzeń, w tym przestoje, naprawa systemów IT czy odpływ klientów, wynosiły średnio prawie 2 mln dolarów. Obecnie trwa najbardziej „gorący” okres zakupowy w roku, a dane klientów to cenna waluta dla przestępców. Co mogą zrobić sklepy i konsumenci, żeby je chronić?

Wojciech Warski: Jak inflacja wpływa na polską gospodarkę? [PODCAST]

Czy przyczyny obecnej inflacji w Polsce znajdują się za granicą? Jak inflacja wpływa na kondycję gospodarki? Na czym polega spirala płacowo-cenowa?

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej? To legalne?

Naklejka zamiast tablicy rejestracyjnej to jeden z popularnych trików tuningowych. O co w nim chodzi? Naklejka zajmuje mało miejsca. Czy jest legalna?

Ceny gazu w 2022 roku a zmiany w Prawie energetycznym

Ceny gazu w 2022 roku a zmiany w Prawie energetycznym. Zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego - zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy Prawo energetyczne.

Mandat za parkowanie na miejscu dla elektrycznych

Mandat za parkowanie na miejscu dla elektrycznych wynosi... Na razie możemy powiedzieć tylko tyle, że jest naprawdę wysoki!

Należności licencyjne a podatek u źródła

Spółka nabywała prawa licencyjne od zagranicznego podmiotu. W oparciu o polskie przepisy, jak i prawo międzynarodowe była przekonana, że należności licencyjne za korzystanie z oprogramowania komputerowego nie będą podlegały w Polsce podatkowi u źródła. Jednak fiskus zinterpretował przepisy tak, aby doprowadzić do ich opodatkowania. WSA w Gdańsku stanął po stronie przedsiębiorcy.

Klienci hipoteczni oczekują od banków digitalizacji usług

Wnioski o kredyty hipoteczne. Klienci oczekują od banków digitalizacji usług. Jednocześnie tylko 6% Polaków nie ma żadnych obaw przed w pełni cyfrowym procesem udzielania kredytu na mieszkanie.

Toyota bZ4X. Elektryczna Toyota – dane techniczne

Toyota bZ4X to pierwsza elektryczna Toyota w segmencie SUV. Co warto wiedzieć o aucie i jakie są dane techniczne? Sprawdzamy.

Powierzchnia biurowa w Polsce – sytuacja na koniec listopada 2021

Sytuacja na biurowym rynku nieruchomości nie wróciła do trendów sprzed pandemii COVID-19. Obecna sytuacja epidemiologiczna i kolejna mutacja wirusa nie wskazują na jej koniec. Nie dziwi więc, że uczestniczy rynku biurowego pochodzą do niego z dużą ostrożnością. Jak wyglądała na nim sytuacja na koniec listopada 2021 r.? Ile przybyło nowej powierzchni i ile wyniósł wskaźnik pustostanów w stolicy?

Nauka zdalna i nowe limity. Grudzień 2021

Nauka zdalna i nowe limity. Rząd od 15 grudnia zmniejsza limity osób w transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach dla osób niezaszczepionych. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa – wynika z informacji zamieszczonej na stronie gov.pl.

Zielony wodór z OZE w Polsce

"Zielony wodór z OZE w Polsce"- raport jest początkiem dyskusji nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru - poinformował podczas wtorkowej prezentacji raportu wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Rata kredytu hipotecznego może wzrosnąć po kolejnej podwyżce stóp procentowych – o ile?

Rata kredytu hipotecznego może wzrosnąć po kolejnej podwyżce stóp procentowych – o ile?

Pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika wyniku testu na COVID-19

Pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika wyniku testu na COVID-19, który będzie dostępny bezpłatnie - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czas pracy kierowcy. Rząd przyjął projekt noweli ustawy

Czas pracy kierowcy - projekt noweli ustawy ws. m.in. transportu drogowego i czasu pracy kierowców. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności, dotyczący m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

Leasing samochodu, czyli kupujemy auto firmowe

Leasing samochodu jest coraz popularniejszym sposobem finansowania. Potwierdzają to dane Związku Polskiego Leasingu: łączne finansowanie udzielone przez polską branżę leasingową w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. wyniosło aż 68,2 mld zł, czyli więcej aż o ponad 41% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. . Natomiast, gdyby spojrzeć na poszczególne kategorie zakupów finansowanych poprzez leasing, pierwsze miejsce pod względem dynamiki wzrostu zajmują pojazdy ciężarowe z wynikiem 86% r/r. Leasing samochodów transportowych, maszyn, pojazdów lekkich czy nieruchomości stał się wygodną opcją, po którą sięgają przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoje biznesy – a w pandemii dla niektórych firm to jedyne wyjście, pozwalające dokonać takiego kroku. Mimo że w ubiegłym roku z leasingu skorzystał co 4. inwestujący w Polsce , to jednak samo rozwiązanie, posiadające w naszym kraju przecież już długą historię, wciąż może budzić wiele znaków zapytania. Co wybrać – kredyt firmowy czy leasing? Co się bardziej opłaca? W jakich sytuacjach najlepiej skorzystać z leasingu? To tylko kilka z nich. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) podpowiadają, co trzeba wiedzieć o leasingu na początek.

5G a dostawcy wysokiego ryzyka

Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wzbudza niemałe emocje. Nie ma się czemu dziwić - wprowadzono w niej kategorię tak zwanych dostawców infrastruktury 5G wysokiego ryzyka, którą będzie określało Rządowe Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa – pisze Andrzej Arendarski, Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy a ceny mieszkań

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy a ceny mieszkań. Wprowadzenie gwarancji wkładu własnego w kredytach mieszkaniowych może nasilić niektóre z tendencji na rynku mieszkaniowym, np. wzrostu cen i dynamiki kredytu - poinformował 7 grudnia 2021 r. Narodowy Bank Polski w raporcie o stabilności systemu finansowego. Upowszechnienie się kredytów z gwarantowanym wkładem może zwiększyć ryzyko zw. z nadmiernym zadłużeniem części gospodarstw domowych. Ponadto zdaniem NBP ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaje głównym ryzykiem stabilności finansowej w kraju mimo, że zmniejszyło się prawdopodobieństwo materializacji najbardziej kosztownych dla banków rozstrzygnięć sądowych.