Pszenica orkisz w projekcie rozporządzenia ws. roślin objętych dopłatą

Objęcie dopłatą materiału siewnego pszenicy orkisz zakłada projekt rozporządzenia, który trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2022 r.

Nowy taryfikator mandatów. Nie wygląda to dobrze...

Nowy taryfikator punktów karnych, czyli kierowcy będą musieli albo stonować zapędy drogowe, albo mocno trzymać się za portfel.

Zielona wyspa OC. Wszystko drożeje, a polisy nie. Czemu?

Zielona wyspa OC, czyli choć wszystko drożeje, polisy obowiązkowe dla samochodów nie. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?

Po co jest filtr powietrza?

Po co jest filtr powietrza? To pytanie o tyle ważne, że poznanie jego roli pozwoli kierowcy zrozumieć, czemu tak ważna jest jego regularna wymiana.

Inwestycje w metale szlachetne. Eksperci: Złoto i srebro nadal są pewnym towarem inwestycyjnym

Eksperci przekonują, że obecnie inwestowanie w metale szlachetne wydaje się rozsądną opcją. Ale dodają, że zawsze z takim działaniem związane jest ryzyko. Najmniejsze wahania notowań dotyczą złota, będącego w nieznacznym trendzie wzrostowym. Dobrym rozwiązaniem dla inwestorów z niewielkim portfelem jest też srebro. Ponadto warto zwrócić uwagę na platynę, bardzo rzadki kruszec. Można również postawić na pallad i rod, ale wielki zarobek na nich dopiero co minął. Jednocześnie znawcy tematu przedstawiają różne scenariusze na ostatnie tygodnie tego roku.

Sygnalizowanie awarii pojazdu: jak to zrobić poprawnie?

Sygnalizowanie awarii pojazdu, czyli jak pokazać w sposób wyraźny innym użytkownikom, że wasze auto uległo uszkodzeniu? Sprawdźmy.

Ile Polacy wydają na rozrywki jesienią?

Jesienny spadek nastroju poprawiamy sobie chętnie korzystając z miejskich rozrywek i przyjemności. Niestety, aż 44% zapytanych Polaków deklaruje, że ma zbyt mały budżet na preferowaną formę rozrywki. Średnio, jak wynika z odpowiedzi 43% respondentów badania „Nastroje Polaków a formy spędzania czasu wolnego”, na aktywności w czasie wolnym wydajemy obecnie od 100 do 300 zł miesięcznie. Głównym kryterium wyboru atrakcji dla 43% Polaków jest cena.

Na święta wydamy prawie bilion dolarów

Branża e-commerce już dziś może otwierać szampany. Na całym świecie konsumenci przeznaczą ponad bilion dolarów na zakupy w sieci. Rekordy z zeszłego roku zostaną wymazane dość szybko. Szczególnie że zakupy w internecie sprzyjają poszukiwaniu tańszych produktów, a w dobie szalejącej inflacji każda złotówka będzie miała znaczenie.

Toyota Aygo X. Japończycy pokazali crossovera do miasta

Toyota Aygo X, czyli Japończycy jednak nie odpuszczą segmentu A. Co można powiedzieć o małym crossoverze do miasta?

Powstał Klaster Technologii Kosmicznych

20 firm i podmiotów eksperckich podczas Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa podpisało w piątek porozumienie dotyczące powołania Klastra Technologii Kosmicznych.

Drukarka do etykiet – jak może usprawnić działania w firmie?

Optymalizacja to dzisiaj słowo niezwykle popularne w biznesie. Przedsiębiorcy nieustannie poszukują rozwiązań wspierających działania ich firmy. Działania optymalizacyjne ostatecznie zawsze mają na celu zwiększenie zysków. Niemniej cel nadrzędny osiąga się na różne sposoby, na przykład poprzez odnajdywanie obszarów umożliwiających oszczędność, a także przez wdrażanie działań kreatywnych czy szeroko rozumiany rozwój. W ten trend wpisują się drukarki do etykiet kolorowych, które coraz częściej stanowią stałe wyposażenie przedsiębiorstw. W jaki sposób można wykorzystać taką drukarkę jako wsparcie dla działań firmy?

Automatyzacja montażu ręcznego komponentów THT

Montaż komponentów SMT (Surface Mount Technology) i THT (Through Hole Technology) to standardowe procesy, które musi obsłużyć każda fabryka produkująca elektronikę. Automatyzacja montażu komponentów SMT jest bardzo mocno rozwinięta i na rynku istnieje wiele takich rozwiązań. Podobnie wygląda sytuacja ze standardowymi komponentami THT pakowanymi w taśmy. Ale co z tymi bardziej skomplikowanymi?

Jakie zaległości firm rolnych w pandemii?

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, iż zaległości firm rolnych w pandemii wzrosły do blisko 680 mln zł.

Ruszają dopłaty do aut zeroemisyjnych

NFOŚiGW uruchamia ostatni komponent programu „Mój elektryk”. Od 22 listopada br. rozpocznie się nabór wniosków o dotacje dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, które będą mogły otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem. Wsparcie obejmie samochody osobowe oraz dostawcze, a także pojazdy kategorii L.

Nowe oznakowanie i piktogramy na oponach

Od maja obowiązują nowe oznakowanie i piktogramy na oponach, które m.in. określają dostosowanie opon do ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni - przypomina w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed sezonem zimowej zmiany opon.

Producenci elektroniki chcą zmian w przetargach w związku z zakłóceniami w łańcuchach dostaw

Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący działających w Polsce producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, zaapelował do Urzędu Zamówień Publicznych o wprowadzenie zmian w przetargach publicznych w związku z zakłóceniami w łańcuchach dostaw - podała organizacja w komunikacie prasowym.

Gospodarka ściekami - największy udział w ekoprzemyśle

W Polsce wartość dodana sektora produktów i usług środowiskowych w stosunku do PKB jest równa średniej unijnej, a największy w nim udział mają: gospodarka ściekami oraz zasobami energetycznymi i wodnymi - stwierdził w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny.

Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na wysokość kredytów?

Podwyżka stóp procentowych a wysokość kredytu. Na początku października 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie podniosła stopę referencyjną NBP z 0,1 proc. do 0,5 proc., a 3 listopada powtórzyła ten ruch, podnosząc ją do aż 1,25 proc. Tym samym RPP dała sygnał do podwyżek oprocentowania depozytów i lokat oraz pożyczek i kredytów, w tym mieszkaniowych.

Test: Fiat Tipo Cross – podwyższone nadwozie i... cena

Test: Fiat Tipo Cross wykorzystał format popularnego, niskobudżetowego hatchbacka i stworzył na jego bazie mini-SUV-a. Jak tym autem się jeździ?

Kiedy można zawracać na sygnalizacji?

Kiedy można zawracać na sygnalizacji? Jest co najmniej kilka takich przypadków. dziś omówimy je wszystkie.

Jak zmiany taryf wpływają na rachunki za prąd?

Zmiana taryfy a rachunek za prąd. W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluczowe jest doprecyzowanie, jak nowe taryfy przełożą się w praktyce na wysokość rachunków za energię elektryczną. Istotne pozostaje również wyjaśnienie faktycznych czynników mających wpływ na obecnie obserwowany wzrost cen energii elektrycznej.

Ile kosztują badania na prawo jazdy 2021?

Ile kosztują badania na prawo jazdy 2021? Cena w całym kraju jest dokładnie taka sama i wynosi... Zaraz o tym dokładnie opowiemy.

Oczyszczacz powietrza do mieszkania – jaki wybrać?

Oczyszczacz powietrza do mieszkania – jaki wybrać? Zwłaszcza w sezonie grzewczym czystość powietrza na zewnątrz naszych domów i mieszkań pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wielu z nas chce przynajmniej w mieszkaniu zadbać o jakość powietrza i kupuje oczyszczacze. Jaki oczyszczacz kupić, by spełnił swoją funkcję w konkretnych pomieszczeniach? Eksperci podpowiadają, że zamiast jednego dużego oczyszczacza na całe mieszkanie, lepiej zamontować kilka urządzeń o mniejszej wydajności w poszczególnych pomieszczeniach. Ile kosztują oczyszczacze powietrza?

Rosną stopy procentowe NBP - ile wzrosną raty kredytów hipotecznych?

Stopy procentowe NBP a raty kredytów. Po ogłoszonej 3 listopada 2021 r. decyzji Rady Polityki Pieniężnej o wzroście stopy referencyjnej NBP do poziomu 1,25%, miesięczna rata odsetkowa dla kredytu hipotecznego zaciągniętego w ostatnim czasie wzrośnie średnio o 192,41 zł. Świadomość skutków tych podwyżek, czyli wyższy koszt spłacanego kredytu, może w najbliższej perspektywie wpłynąć na spadek zainteresowania kredytami.

Kiedy zmienić opony na zimowe? Jak i gdzie je przechowywać?

Kiedy zmienić opony na zimowe? Jak i gdzie je przechowywać? A to tylko dwa pierwsze pytania, na które odpowiemy w tym materiale.