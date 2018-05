Sprawozdania finansowe – nowa procedura obowiązku sprawozdawczego w 2018 r.

Kto zgłasza sprawozdanie finansowe

Zgodnie z Ustawą, zgłoszenie dokumentów finansowych musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie podpisuje co najmniej jedna osoba fizyczna, której PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. System teleinformatyczny będzie automatycznie weryfikował ww. dane. W związku z powyższym wydaje się, że nie będzie można ustanowić pełnomocnika do dokonania czynności złożenia dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych z powodu braku możliwości jego weryfikacji przez system.

Osoba podpisująca zgłoszenie będzie musiała złożyć oświadczenie, że przedstawione dokumenty finansowe spełniają wymogi ustawy o rachunkowości.

Repozytorium dokumentów finansowych zamiast sądu

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sprawozdania finansowe trafią do repozytorium dokumentów finansowych. Szczegółowa instrukcja obsługi procesu składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przyjęcie dokumentów generować będzie automatyczny wpis wzmianki do rejestru przedsiębiorców. Brak będzie zatem udziału sądu, czyli czynnika ludzkiego, w postępowaniu o wpis wzmianki, a zatem i wstępnej kontroli składanych dokumentów. Wpis będzie potwierdzał jedynie wypełnienie obowiązku sprawozdawczego czyli fakt złożenia sprawozdania finansowego.

W przypadku negatywnej weryfikacji, wnioskodawca będzie mógł złożyć dokumenty finansowe wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

W związku z powyższymi zmianami, sprawozdań finansowych nie będzie można zgłosić na dotychczas wykorzystywanych do tego celu formularzach.

